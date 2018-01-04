الدفاع المدني يرفع جهوزيته استعداداً للمنخفض ويدعو لاتباع إرشادات السلامة

رام الله - دنيا الوطن

أعلن جهاز الدفاع المدني عن رفع حالة الجهوزية والاستعداد لدى طواقمه، للتعامل مع حوادث المنخفض الجوي المتوقع حلوله غداً الجمعة ويستمر لليوم التالي.



ووفقا للأرصاد الجوية الفلسطينية، يتوقع قدوم منخفض جوي عميق لفلسطين مصحوباً بكتلة هوائية باردة وهطول أمطار غزيرة، واشتداد سرعة الرياح.



وأكد اللواء ناصر مصلح مدير عام الدفاع المدني أن قيادة الجهاز تفقدت استعدادات طواقمه للتعامل مع هذا المنخفض، وأوعزت لهم بالتنسيق الدائم مع الجهات المختصة لتخطي المخاطر المتوقعة.



ودعا المواطنين للتعاون بإيجابية مع الدفاع المدني والجهات المعنية لتجاوز الحوادث المحتملة، وطالبهم باتباع إرشادات السلامة والعمل بها.



وأهاب الدفاع المدني بالمواطنين بعدم التحرك في الشوارع وقت المنخفض إلا للضرورة والابتعاد عن الأعمدة الكهربائية، والعمل على تنظيف مجاري الصرف الصحي ومصارف مياه الأمطار، وتنظيف أسطح المنازل والساحات حولها من النفايات والأعشاب أو أي معيقات، وتثبيت ما هو مُعرض للتطاير مثل "ألواح الاسبست"، ولواقط التلفاز وخزانات المياه.



كما دعاهم لعدم ترك الأطفال يعلبون خارج المنازل أو بالقرب من تجمعات مياه الأمطار، والحرص على فصل التيار الكهربائي عن التلفاز والهواتف واللاقط قبل النوم تحسباً لحدوث الصواعق.



ونوه إلى ضرورة تجنب الخروج من المنازل أثناء الليل وفي ساعات الصباح الباكر وفي حالات البرد القارس، كما نبَّه إلى ضرورة مراعاة وضع الطرق والظروف الجوية عند قيادة السيارة أثناء الضباب وفي حالات اضطرارية فقط وعدم تخزين المواد القابلة للاشتعال قريباً من وسائل التدفئة وتوفير التهوية المناسبة أثناء استخدام المدافئ للوقاية من الاختناق.



وناشد الدفاع المدني المواطنين بمتابعة أبنائهم وعدم السماح للأطفال باللعب حول المدافئ، وعدم استخدامها لأغراض أخرى كتسخين الماء أو الطهي بوجود الأطفال وعدم وضع الأجسام القابلة للاشتعال فوق المشعات الحرارية كالأسلاك والستائر وغيرها.



كما حذَّر المواطنين من ملامسة أعمدة الكهرباء والأسلاك الكهربائية المتدلية وتجنب السير بين المباني أثناء هبوب الرياح الشديدة، لتجنب الإصابة من الأجسام التي قد تتطاير من على أسطحها وعدم الاقتراب من مجاري السيول وتجمعات المياه الأخرى.



وطالب المواطنين بالاتصال على رقمه المجاني 102 عند وقوع أي حادث ليس بالمقدور السيطرة عليه ضمن نطاق القدرة الشخصية أو الاتصال على الرقم الوطني المجاني للعمليات المركزية بوزارة الداخلية 109، إلى جانب الرقم المجاني لاستعلامات وزارة الداخلية 13 13 13 1800.



إرشادات القيادة



في ذات السياق، طالب الدفاع المدني السائقين أيضا باتخاذ الإجراءات الوقائية لتفادي حوادث السير، وتفادي التوقف الفجائي، كما دعتهم لإشعال مصابيح المركبة أثناء القيادة وخاصة في الضباب.



وأكد على عدم القيادة وقت اشتداد الرياح والأمطار إلا للضرورة والابتعاد عن تجمع المياه في الشوارع، ودعتهم لتفقد كوابح المركبات والإطارات والمصابيح الأمامية والخلفية والتأكد من عمل مساحات الزجاج، متمنية السلامة للجميع.



ختاماً، عبر اللواء مصلح عن أمله في السلامة التامة لجميع المواطنين، وأن يمر المنخفض الجوي بأمن وسلام.