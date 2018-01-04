ملحم لـ"دنيا الوطن": جدول الكهرباء بغزة قد يصل لأكثر من 8 ساعات

ملحم لـ"دنيا الوطن": جدول الكهرباء بغزة قد يصل لأكثر من 8 ساعات
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
أكد القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة، ظافر ملحم، أن ساعات وصل الكهرباء، يمكن أن تصل إلى أكثر من ثماني ساعات في قطاع غزة، بعد عودة الـ (50 ميجاوات) من الخطوط الإسرائيلية، وترشيد الاستهلاك، ووقف التعدي على الشبكات.

وقال ملحم، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن عودة كمية الكهرباء المقدرة بـ (50) ميغاوات من شبكة الكهرباء الإسرائيلية مرتبط بالجانب الإسرائيلي، لافتاً إلى أن سلطة الطاقة والحكومة تتابعان مع كافة الجهات المعنية عودة تلك الكمية.

وأوضح: أن عودة تلك الكمية لشبكة الكهرباء لا تأخذ وقتاً طويلاً؛ إلا أنها مرتبطة بالإجراءات الإسرائيلية، مرجحاً أن تعود خلال يوم أو يومين على أكبر تقدير، ويمكن لتلك الكمية، أن تعود للشبكة في أقل من ساعة أو اليوم؛ ولكن ذلك مرتبط بالإجراءات الفنية لدى الجانب الإسرائيلي"، مشيراً إلى أن الحكومة أنهت كافة الإجراءات المتعلقة بعودة الكمية من طرفها.

وأشار ملحم، إلى أنه وفق توفر الوقود في محطة توليد كهرباء غزة، ستعمل سلطة الطاقة على تشغيل مولدات الكهرباء، لافتاً إلى أن محطة التوليد، ستعمل على تشغيل مولدين اثنين، وبالتالي سيتوفر من المحطة ما كميته 60 ميغاوات.

يذكر، أن الحكومة الفلسطينية، قالت أمس الأربعاء، إنها طالبت الجانب الإسرائيلي بإعادة الـ 50 ميجاوات، وهي الكمية التي قلصتها إسرائيل بطلب من الحكومة، ضمن الإجراءات المتعلقة بإنهاء الانقسام.

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