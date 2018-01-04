وزارة الاقتصاد الوطني تضبط 128 طناً من المنتجات المخالفة

وزارة الاقتصاد الوطني تضبط 128 طناً من المنتجات المخالفة
رام الله - دنيا الوطن
أفصحت الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الخميس، عن ضبطها نحو 128 طناً من المنتجات والسلع الغذائية المخالفة للمواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية الفلسطينية، كما تم ضبط ما يقارب 25 طناً من منتجات المستوطنات، بلغت قيمتها قرابة 215 ألف شيكل، في حين تم 
إتلاف نحو 284 طن مواد مبلغ عنها من قبل التجار.

ويفيد التقرير الشهري، أن الإدارة العامة، أحالت 16 تاجراً للنيابة العامة، وذلك لمخالفتهم قانون حماية المستهلك، ومخالفة اشهار الأسعار، ويأتي ذلك في أعقاب قيام الطواقم بـ 300 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات الشمالية، تم خلالها زيارة 1726 محلاً.

ويشير التقرير، إلى أن الطواقم الميدانية، تعاملت مع 31 شكوى وردت عبر الخط المباشر 1700300300 وهواتف المديريات الفرعية، كما قامت الطواقم التفتيشية بإعطاء 24 نشاطاً إرشادياً و40 نشاطاً إعلامياً لتوعية المستهلك بحقوقه والتجاوزات أو المخالفات التي من الممكن التعرض لها.   

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