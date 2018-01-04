بدران: تلقينا دعوة لحضور المركزي وسنعلن موقفنا بعد انتهاء المشاورات

بدران: تلقينا دعوة لحضور المركزي وسنعلن موقفنا بعد انتهاء المشاورات
حسام بدران
رام الله - دنيا الوطن
أعلن حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، رئيس مكتب العلاقات الوطنية، أن حركته تلقت دعوة رسمية من سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني؛ لحضور اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني الثامن والعشرين، الذي سيعقد في مدينة رام الله تحت عنوان "القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية".

وقال بدران في تصريح صحفي على موقع حركة حماس: "إننا إذ نقدر هذه الدعوة؛ لنؤكد حرصنا على دعم كل جهد جماعي ينصب في خدمة القضية الفلسطينية والدفاع عنها، وسندرس المشاركة في هذا الاجتماع، وسنعلن القرار النهائي بعد انتهاء المشاورات".

وأشار بدران إلى أن حركته، ستعمل مع الفصائل والقوى الفلسطينية كافة على التصدي للتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية على كل صعيد.

وفي السياق قال: "نرى ضرورة العمل ضمن إجراءات حقيقية تعيد الاعتبار للعمل الوطني الفلسطيني، وتوفر له آليات تفعيل تقود لتعزيز الشراكة الوطنية".

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