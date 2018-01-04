مستهدفاً مواقع التواصل.. ماكرون يسعى لسن قانون يحارب "الأخبار الزائفة"

مستهدفاً مواقع التواصل.. ماكرون يسعى لسن قانون يحارب "الأخبار الزائفة"
الرئيس الفرنسي
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عزمه إقرار قانون جديد لمكافحة "الأخبار الزائفة" في مواقع التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن تلك المواقع، ستواجه قواعد أكثر صرامة فيما يتعلق بالمحتوى الذي تضعه على الإنترنت.

وأوضح ماكرون، وفق ما أوردت (بي بي سي)، أن هناك محاولات متعمدة لإزالة الخطوط الفاصلة بين الحقيقة والكذب وتقويض إيمان الشعب بالديمقراطية والليبرالية.

وأشار ماكرون، إلى أنه من الممكن الآن نشر الكذب على وسائل التواصل الاجتماعي مقابل بضعة آلاف من اليوروات، لافتاً إلى أن "آلاف حسابات الدعاية على الشبكات الاجتماعية تنتشر فى جميع أنحاء العالم وبكل اللغات، بهدف تشويه المسؤولين السياسيين والأشخاص والشخصيات العامة والصحفيين".

ولمواجهة هذا، اقترح ماكرون فرض قواعد أكثر صرامة على وسائل التواصل الاجتماعي؛ للكشف عن مصادر المحتوى الإخباري، مشيراً إلى أنه سيتم وضع حدود على المبلغ الذى يمكن إنفاقه على المواد الإخبارية الموجهة.

ارشيفي: ضبط مواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا
 

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