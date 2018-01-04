السودان: تمديد وقف إطلاق النار ثلاثة شهور بمناطق العمليات العسكرية

السودان: تمديد وقف إطلاق النار ثلاثة شهور بمناطق العمليات العسكرية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، قراراً بتمديد وقف إطلاق النار من جانب واحد في المعارك مع المسلحين في المناطق التي تشهد قتالاً في البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى نهاية آذار/ مارس، بحسب ما ذكرته وكالة (سونا) السودانية للأنباء.

وانتهى سريان قرار وقف إطلاق النار بنهاية كانون الأول/ ديسمبر، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية) .

وقالت الوكالة: "أصدر الرئيس البشير اليوم الخميس، مرسوماً جمهورياً بتمديد وقف إطلاق النار المعلن في مناطق العمليات لثلاثة أشهر أخرى".

واندلع القتال بين الجيش والمسلحين في كردفان والنيل الأزرق عندما أعلنت دولة جنوب السودان استقلالها في 2011، حسبما نقلت (رويترز).

وبدأ الصراع في دارفور في 2003 عندما رفعت قبائل معظمها من غير العرب السلاح في وجه الحكومة السودانية، التي يقودها العرب.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي رفعت الولايات المتحدة عقوبات مفروضة منذ عشرين عاماً على الخرطوم، قائلة: "إن الحكومة السودانية، أحرزت تقدماً في التعاون لمكافحة "الإرهاب" وحل الصراعات الداخلية".

فيديو أرشيفي: اتفاق على وقف اطلاق النار بجنوب السودان

 

أخبار ذات صلة

لبحث ما بعد تنظيم الدولة.. وزير الدفاع البريطاني يصل بغداد

لبحث ما بعد تنظيم الدولة.. وزير الدفاع البريطاني يصل بغداد

حسن نصر الله يكشف لأول مرة عن راتبه الشخصي

حسن نصر الله يكشف لأول مرة عن راتبه الشخصي

نفذتها القوات العراقية.. مقتل قيادي في تنظيم الدولة بعملية نوعية

نفذتها القوات العراقية.. مقتل قيادي في تنظيم الدولة بعملية نوعية

الغارديان: &#34;بن سلمان&#34; يدفع السعودية إلى المواجهة المباشرة مع إيران

الغارديان: "بن سلمان" يدفع السعودية إلى المواجهة المباشرة مع إيران

بوتين يوقع مرسوما لاستئناف الرحلات الجوية إلى مصر

بوتين يوقع مرسوما لاستئناف الرحلات الجوية إلى مصر

الدفاع الروسية تنفي تدمير سبع طائرات بقاعدة حميميم في سوريا

الدفاع الروسية تنفي تدمير سبع طائرات بقاعدة حميميم في سوريا

التعليقات

الدنيا حكايات

خيارات ترامب ضد السلطة الفلسطينية

خيارات ترامب ضد السلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الشرطة ووزارة الاقتصاد توقعان مذكرة تفاهم وتعاون مشترك

الشرطة ووزارة الاقتصاد توقعان مذكرة تفاهم وتعاون مشترك

وفاة مواطنة بعد سقوطها داخل منزلها بالخليل

وفاة مواطنة بعد سقوطها داخل منزلها بالخليل

إصابة سبعة أشخاص في حادثي سير منفصليْن بجنين

إصابة سبعة أشخاص في حادثي سير منفصليْن بجنين

المؤسسات الحقوقية تستنكر مشروع قانون عقوبة الإعدام الاسرائيلي

المؤسسات الحقوقية تستنكر مشروع قانون عقوبة الإعدام الاسرائيلي

عربي

لبحث ما بعد تنظيم الدولة.. وزير الدفاع البريطاني يصل بغداد

لبحث ما بعد تنظيم الدولة.. وزير الدفاع البريطاني يصل بغداد

نفذتها القوات العراقية.. مقتل قيادي في تنظيم الدولة بعملية نوعية

نفذتها القوات العراقية.. مقتل قيادي في تنظيم الدولة بعملية نوعية

بوتين يوقع مرسوما لاستئناف الرحلات الجوية إلى مصر

بوتين يوقع مرسوما لاستئناف الرحلات الجوية إلى مصر

السودان: تمديد وقف إطلاق النار ثلاثة شهور بمناطق العمليات العسكرية

السودان: تمديد وقف إطلاق النار ثلاثة شهور بمناطق العمليات العسكرية

منوعات

هذه الطفلة أصبحت أجمل ممثلات الدراما

هذه الطفلة أصبحت أجمل ممثلات الدراما

ملابس إليسا في رأس السنة هي الأسوأ بين الفنانات

ملابس إليسا في رأس السنة هي الأسوأ بين الفنانات

في أجرأ تصريح .. سعد الصغير يتباهي بمصدر أمواله &#34;الحرام&#34;

في أجرأ تصريح .. سعد الصغير يتباهي بمصدر أمواله "الحرام"

&#34;أبو نورة&#34; يصدح في مسقط رأسه بعد غياب 34 عاماَ

"أبو نورة" يصدح في مسقط رأسه بعد غياب 34 عاماَ