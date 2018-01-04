السودان: تمديد وقف إطلاق النار ثلاثة شهور بمناطق العمليات العسكرية

فيديو أرشيفي: اتفاق على وقف اطلاق النار بجنوب السودان

رام الله - دنيا الوطنأصدر الرئيس السوداني عمر البشير، قراراً بتمديد وقف إطلاق النار من جانب واحد في المعارك مع المسلحين في المناطق التي تشهد قتالاً في البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى نهاية آذار/ مارس، بحسب ما ذكرته وكالة (سونا) السودانية للأنباء.وانتهى سريان قرار وقف إطلاق النار بنهاية كانون الأول/ ديسمبر، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية) .وقالت الوكالة: "أصدر الرئيس البشير اليوم الخميس، مرسوماً جمهورياً بتمديد وقف إطلاق النار المعلن في مناطق العمليات لثلاثة أشهر أخرى".واندلع القتال بين الجيش والمسلحين في كردفان والنيل الأزرق عندما أعلنت دولة جنوب السودان استقلالها في 2011، حسبما نقلت (رويترز).وبدأ الصراع في دارفور في 2003 عندما رفعت قبائل معظمها من غير العرب السلاح في وجه الحكومة السودانية، التي يقودها العرب.وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي رفعت الولايات المتحدة عقوبات مفروضة منذ عشرين عاماً على الخرطوم، قائلة: "إن الحكومة السودانية، أحرزت تقدماً في التعاون لمكافحة "الإرهاب" وحل الصراعات الداخلية".