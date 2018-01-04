عن طريق الخطأ.. كوريا الشمالية تقصف إحدى مدنها

عن طريق الخطأ.. كوريا الشمالية تقصف إحدى مدنها
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت تقارير إعلامية، إن كوريا الشمالية، ضربت عن طريق الخطأ واحدة من مدنها، والتي يسكن فيها حوالي 200 ألف شخص.

وحسب ما قالت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، فإن كوريا الشمالية، فشلت في إجراء اختبار لصاروخ بالستي، مما جعله يضرب مدينة توكتشون، وفق ما أورد موقع (سكاي نيوز عربية).

وتظهر صور الأقمار الصناعية الأضرار الناجمة عن الإطلاق الفاشل للصاروخ متوسط المدى من طراز هواسونغ كن-17، بعد وقت قصير من إقلاعه.

وجرى إطلاق الصاروخ من مطار بوكتشانغ في مقاطعة بيونغان الجنوبية، على بعد 40 ميلاً شمال بيونغيانغ يوم 28 نيسان/ أبريل من العام الماضي.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن صور موقع "غوغل إرث" أظهرت الأضرار التي خلفها الصاروخ بعد أيام قليلة من فشل الاختبار، فيما لم ترد أنباء عن وقوع ضحايا، بالرغم من أن المبنى المتضرر قريب من إحدى المناطق المكتظة بالسكان.

فيديو أرشيفي: تجارب صاروخية لكوريا الشمالية
 

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