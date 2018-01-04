الدفاع الروسية تنفي تدمير سبع طائرات بقاعدة حميميم في سوريا

الدفاع الروسية تنفي تدمير سبع طائرات بقاعدة حميميم في سوريا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، 4 كانون الثاني/ يناير، تدمير سبع طائرات باستهداف قاعدة حميميم السورية من قبل مسلحين، واصفاً المعلومات بغير الصحيحة.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن مجموعة الطيارين الروس الموجودين في سوريا في جاهزية حربية تامة، وتواصل تنفيذ جميع مهماتها، التي تقع أمامها بشكل كامل، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.

في هذه الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل اثنين من العسكريين الروس جراء القصف الذي تعرضت له قاعدة "حميميم" الجوية من قبل المسلحين في 31 كانون الأول/ ديسمبر المنصرم، مؤكداً أن أجهزة الأمن السورية، تجري عمليات بحث وتصفية للمسلحين المتورطين بالهجوم على مطار حيميم، ويجري رفع مستوى الحماية في القاعدة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت، في بيان لها أمس الأربعاء، سقوط مروحية روسية من طراز "مي- 24" في سوريا، ومقتل قائدها.

وجاء في البيان "في 31 كانون الأول/ ديسمبر، وأثناء قيامها برحلة إلى مطار حماة، وبسبب عطل فني، تحطمت مروحية روسية من طراز مي-24". وذكرت الوزارة، أنه وخلال هبوط اضطراري على بعد خمسة عشر كم من المطار، قُتل الطياران، وأصيب مهندس طيران المروحية بجراح، وجرى نقله من قبل فريق البحث والإنقاذ على الفور إلى مطار حميميم، حيث جرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة.

فيديو أرشيفي: اقلاع طائرة روسية من قاعدة حميميم

 

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