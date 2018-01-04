الجيش المصري: مقتل اثنين من المسلحين واعتقال آخرين في سيناء

فيديو أرشيفي: عمليات الجيش المصري في سيناء

رام الله - دنيا الوطنقال الجيش المصري، اليوم الخميس، إن اثنين من المسلحين، قتلوا وسط سيناء، وذلك في عملية أمنية للجيش المصري.وأوضح المتحدث العسكري المصري، العقيد تامر الرفاعي، إن "قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني، تمكنت بالتعاون مع القوات الجوية خلال الأيام القليلة الماضية من القضاء على اثنين من المسلحين ممن يوصفون بشديدي الخطورة".وأضاف الرفاعي، أن قوات الجيش ألقت القبض على اثنين آخرين من المسلحين وسط سيناء، حيث قامت قوات الجيش باكتشاف وتدمير مخبأين للمسلحين، وعربة دفع رباعي ودراجة نارية، مشيراً إلى أن الجيش يواصل جهوده للقضاء على العناصر المسلحة في سيناء.