صور: واشنطن تُعد حفلاً ساهراً لداعمي قرارها بشأن القدس

رام الله - دنيا الوطنأحيت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، أمس الأربعاء، حفلاً ساهراً لمندوبي الدول المؤيدة لواشنطن خلال تصويت الجمعية العامة على إدانة قرار واشنطن اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.ونشرت هايلي، على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، تحت عنوان "سهرة استثنائية للأصدقاء"، مجموعة من الصور التي تظهر فيها محاطة بمندوبي ومندوبات البلدان التي تضامنت مع واشنطن في قرارها نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس واعتبار الأخيرة "عاصمة لإسرائيل".وفي التغريدة التي أرفقتها بصورها هي والأصدقاء، كتبت هايلي: "من السهل على الأصدقاء اللقاء في الأوقات العادية، لكننا لن ننسى أبداً الأصدقاء الذين وقفوا إلى جانبنا، ونعرب عن شكرنا لـ 64 دولة" عارضت، أو امتنعت عن التصويت، أو تغيبت عن جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي بحثت قرار واشنطن تجاه القدس.وسبق للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 بلداً، وأدانت قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في21 من الشهر الماضي تجاه القدس، بعد أيام على استخدام واشنطن حق النقض في مجلس الأمن، وإحباطها قراراً أممياً يرفض المساس بالقدس، وتمييع صفتها.قرار الجمعية العامة الذي أدان واشنطن، حظي بتأييد 128 بلداً بينها حلفاء تقليديون لواشنطن كفرنسا وبريطانيا، فيما صوتت تسع دول تقدمتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضده، وامتنعت 35 دولة بينها كندا والمكسيك وبولندا والمجر عن التصويت وتغيب ممثلو 21 بلداً عن الجلسة.