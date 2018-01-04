اليابان: استفزازات كوريا الشمالية غير مقبولة وسنتصدى لها

اليابان: استفزازات كوريا الشمالية غير مقبولة وسنتصدى لها
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، أن كوريا الشمالية تواصل استفزازات "غير مقبولة على الإطلاق"، لافتاً إلى أنه سيعمل مع المجتمع الدولي للتصدى لتطوير بيونغ يانغ برامجها النووية والصاروخية.

وقال آبي، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم): "ليس من قبيل المبالغة القول إن الأجواء الأمنية المحيطة باليابان هي الأشد حدة منذ الحرب العالمية الثانية".

وأضاف آبي: "بزيادة الضغط على كوريا الشمالية مع المجتمع الدولي، أعتزم أن أبذل أقصى ما في وسعي لحل قضايا كوريا الشمالية المتعلقة بالبرامج النووية والصاروخية والخطف".

وصرح في السابق، بأنه حان الوقت لممارسة "أكبر ضغوطات ممكنة على كوريا الشمالية"، وأن بلاده تدعم الموقف الأمريكي بأن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة من أجل حل قضية كوريا الشمالية.

تجدر الإشارة إلى أن الأوضاع حول شبه الجزيرة الكورية أصبحت في العام المنتهي قاب قوسين من نزاع مسلح في ظل تجارب بيونغ يانغ النووية والصاروخية الناجحة، وتبادلها تهديدات نارية مع الولايات المتحدة.

فيديو أرشيفي: اليابان وموقفها من أزمة كوريا الشمالية
 

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