الكنيست يرفض التطبيق الفوري للقوانين الإسرائيلية على المستوطنات

الكنيست يرفض التطبيق الفوري للقوانين الإسرائيلية على المستوطنات
مستوطنات اسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يسرائيل هيوم) العبرية: إنه في ختام نقاش عاصف وصارخ، رفضت لجنة الكنيست، أمس، طلب الوزيران اييلت شكيد وياريف ليفين، تغيير دستور الكنيست، والتحديد بأن كل قانون حكومي أو خاص، تصادق عليه الكنيست، يجب أن يطبق فوراً على المستوطنين في الضفة الغربية.

 ووقعت خلال النقاش مواجهة بين رئيس اللجنة، النائب يوآب كيش (الليكود) والنائب موسي راز (ميرتس) الذي وصف كيش بأنه "بلطجي، وإرهابي ومخرب" وتم إخراجه من الجلسة.

وقالت النائب تمار زاندبرغ (ميرتس) إن "ما يحدث هنا هو تجاهل للواقع، توجد هنا منطقة تقع خارج حدود دولة اسرائيل، وما تقترحونه هو فرض منظومة قوانين مشابهة على المنطقة نفسها، بحيث يكون المعيار الوحيد الذي سيحدد أي منظومة تسري على أي شخص، هو المعيار العرقي، يوجد لهذا اسم واحد وأنتم تعرفون ما هو".

وصادقت اللجنة على أن يكون المستشار القانوني للكنيست، المحامي ايال يانون، هو الذي يوجه المستشارين القانونيين للجان بفحص أبعاد كل قانون على المدنيين الإسرائيليين في الضفة الغربية، قبل المصادقة عليه في القراءتين الثانية والثالثة.

أخبار ذات صلة

فيديو: سقوط مدوٍ لمذيعة الأرصاد الجوية

فيديو: سقوط مدوٍ لمذيعة الأرصاد الجوية

مصرع 11 وإصابة 25 في هجوم تفجيري بأفغانستان

مصرع 11 وإصابة 25 في هجوم تفجيري بأفغانستان

هايلي تحتفل بداعمي بلادها خلال تصويت الامم المتحدة بشأن القدس

هايلي تحتفل بداعمي بلادها خلال تصويت الامم المتحدة بشأن القدس

إيفانكا ترامب تخطط لرئاسة أمريكا

إيفانكا ترامب تخطط لرئاسة أمريكا

حادث تصادم قطار بشاحنة في جنوب أفريقيا يوقع قتلى وجرحى

حادث تصادم قطار بشاحنة في جنوب أفريقيا يوقع قتلى وجرحى

42 ألف إيراني يشاركون في المظاهرات المندلعة بالمدن الإيرانية

42 ألف إيراني يشاركون في المظاهرات المندلعة بالمدن الإيرانية

التعليقات

الدنيا حكايات

خيارات ترامب ضد السلطة الفلسطينية

خيارات ترامب ضد السلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

محكمة إسرائيلية تقرر الإفراج عن الفتاة نور التميمي

محكمة إسرائيلية تقرر الإفراج عن الفتاة نور التميمي

الهيئة المستقلة ترحب باعتبار جهاز الشرطة الفلسطينية قوة مدنية نظامية

الهيئة المستقلة ترحب باعتبار جهاز الشرطة الفلسطينية قوة مدنية نظامية

الإعلام: الاحتلال يُعيد قتل الشهيد التميمي

الإعلام: الاحتلال يُعيد قتل الشهيد التميمي

الشرطة ووزارة الاقتصاد توقعان مذكرة تفاهم وتعاون مشترك

الشرطة ووزارة الاقتصاد توقعان مذكرة تفاهم وتعاون مشترك

عربي

لبحث ما بعد تنظيم الدولة.. وزير الدفاع البريطاني يصل بغداد

لبحث ما بعد تنظيم الدولة.. وزير الدفاع البريطاني يصل بغداد

نفذتها القوات العراقية.. مقتل قيادي في تنظيم الدولة بعملية نوعية

نفذتها القوات العراقية.. مقتل قيادي في تنظيم الدولة بعملية نوعية

بوتين يوقع مرسوما لاستئناف الرحلات الجوية إلى مصر

بوتين يوقع مرسوما لاستئناف الرحلات الجوية إلى مصر

السودان: تمديد وقف إطلاق النار ثلاثة شهور بمناطق العمليات العسكرية

السودان: تمديد وقف إطلاق النار ثلاثة شهور بمناطق العمليات العسكرية

منوعات

هذه الطفلة أصبحت أجمل ممثلات الدراما

هذه الطفلة أصبحت أجمل ممثلات الدراما

ملابس إليسا في رأس السنة هي الأسوأ بين الفنانات

ملابس إليسا في رأس السنة هي الأسوأ بين الفنانات

في أجرأ تصريح .. سعد الصغير يتباهي بمصدر أمواله &#34;الحرام&#34;

في أجرأ تصريح .. سعد الصغير يتباهي بمصدر أمواله "الحرام"

&#34;أبو نورة&#34; يصدح في مسقط رأسه بعد غياب 34 عاماَ

"أبو نورة" يصدح في مسقط رأسه بعد غياب 34 عاماَ