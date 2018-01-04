باراك يقارن بين (الأبرتهايد) بجنوب أفريقيا وما يحدث في إسرائيل

باراك يقارن بين (الأبرتهايد) بجنوب أفريقيا وما يحدث في إسرائيل
ايهود باراك رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق
رام الله - دنيا الوطن
تسألت صحيفة (يسرائيل هيوم) العبرية، هل قارن رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق ايهود باراك، بشكل غير مباشر بين نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) في جنوب أفريقيا، وما يحدث في إسرائيل؟

وتكتب: أنه في خطاب ألقاه في الكلية العسكرية (تابور) في الناصرة العليا، تطرق باراك إلى قوله قبل أسبوعين، بأن "الأجندة التي تقودها الحكومة الأكثر يمينية حتى اليوم، ستؤدي إلى معارضة مدنية ورفض تنفيذ الأوامر من قبل ضباط كبار في الجيش والشاباك".

ويوم أمس، شدد باراك من لهجته، وقال: "حسب القانون الإسرائيلي، فإن بعض الأوامر التي يمكن أن يتلقاها ضباط الجيش والشاباك، قد تظللها راية سوداء، لقد رأينا ذلك عن قرب، كنا أصدقاء لجنوب افريقيا قبل وقت طويل من صداقتنا مع نيلسون مانديلا، شاهدنا تماماً ما يحدث.

حالة اليؤور ازاريا تعتبر خفيفة مقابل ما ينتظرنا لاحقاً، سنواجه حالات يتلقى فيها ضباط الجيش والشاباك أوامر غير قانونية تماماً، وسيكون عليهم رفض تنفيذ هذه الأوامر، حسب القانون الإسرائيلي".

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