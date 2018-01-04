مجوهرات العائلة الحاكمة القطرية تتعرض للسرقة من معرض في فينيسيا

فيديو أرشيفي: محاولة سرقة محل مجوهرات بايطاليا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الشرطة الإيطالية، أن مجموعة من المجوهرات، تعود ملكيتها إلى العائلة الحاكمة في دولة قطر، سرقت من معرض في مدينة فينيسيا الإيطالية.وقالت الشرطة: "المجوهرات سرقت من حاوية في المعرض المقام في متحف (دوجس بالاس) صباح الأربعاء"، بحسب ما جاء على موقع (بي بي سي).ويعتقد أن قيمة المواد المسروقة تقدر بعدة ملايين يورو، بحسب الشرطة، التي أشارت إلى أنه من الصعب على السارقين بيعها في السوق السوداء، لكونها مجوهرات شهيرة ومعروفة، وباشرت تحقيقاً في ملابسات السرقة.وتعود المجوهرات إلى مجموعة آل ثاني، التي تملكها العائلة الحاكمة في قطر.وقالت شرطة مدينة فينيسيا: إنها تعتقد أن الاحجار الكريمة التي تزين المجوهرات قد تنزع منها وتباع بشكل منفصل.وقال قائد الشرطة، فيتو غاغلياردي: "إن النظام الأمني الإلكتروني في المعرض، لم يكن يعمل بشكل صحيح عندما وقعت السرقة".ونقلت وكالة أنباء (أنسا) عن غاغلياردي قوله: "لقد فتحت الحاوية الزجاجية من الأعلى كما لو أنها علبة صفيح، بينما جهاز الانذار، إذا كان يعمل أصلاً، لم يطلق صوت إنذاره إلا في وقت متأخر".وأوضحت الشرطة الإيطالية، أنها أرسلت صور المواد المسروقة إلى مالكي المجموعة القطريين في لندن، كي يمكن التعرف عليها وتحديد قيمتها.