سرقة أغلى قنينة "فودكا" بالعالم.. قيمتها 1.3 مليون دولار

سرقة أغلى قنينة "فودكا" بالعالم.. قيمتها 1.3 مليون دولار
رام الله - دنيا الوطن
حققت الشرطة الدنماركية في سرقة قنينة من شراب الفودكا، يزعم أنها الأغلى في العالم إذ تقدر قيمتها بنحو 1.3 مليون دولار.

وبحسب موقع "bbc" فقد صنعت القنينة من الذهب والفضة ورصع غطاؤها بالألماس. وكانت معارة إلى حانة في مدينة كوبنهاغن تعرض مجموعة من أندر قناني الفودكا.

وأكد مالك الحانة، بريان إنغبرغ، إن القنينة قد عرضت في المسلسل السياسي التلفزيوني المثير "هاوس أوف كاردس"، الذي يعني بناء منزل من أوراق اللعب دلالة على الشيء الذي يبنى من أسس هشه وقابل للانهيار بسهولة.

وأوضحت صور كاميرات المراقبة اللص وهو يلتقط قنينة الفودكا ويفر من الحانة.

وتقول الشرطة إنه ليس من الواضح بعد هل أن اللص قد اقتحم المكان أو كان يمتلك مفتاحا لمدخله.

وقال انغبرغ، صاحب حانة "كافيه 33"، لمحطة تلفزيون محلية إنه استعار قنينة الفودكا من شركة دارتز موتور التي مقرها في لاتفيا.

وأوضحت "ظلت جزءا من مجموعتي لمدة ستة أشهر، ولكن ليس أكثر من ذلك".

وتقول شركة روسو- بالتيك لصناعة السيارات الفخمة إن قنينة الفودكا تلك صنعت بمناسبة الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس مصنعها.

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