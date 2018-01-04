الشرطة الإسرائيلية تحقق مع بيتان للمرة الخامسة

الشرطة الإسرائيلية تحقق مع بيتان للمرة الخامسة
رام الله - دنيا الوطن
تحقق الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، مع دافيد بيتان عضو الكنيست عن حزب الليكود والرجل المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في قضايا فساد.

وهذه هي المرة الخامسة في غضون فترة قصيرة، التي سيتم فيها إخضاع بيتان للاستجواب على يد وحدة التحقيقات لاهف 433 في مركزها الرئيسي بمدينة اللد.

واستقال بيتان من منصب رئيس الائتلاف الحكومي في إسرائيل منذ أسابيع بعد الاتهامات التي وجهت إليه من قبل الشرطة، والتحقيق مع زوجته في قضايا فساد إبان توليه منصب نائب رئيس بلدية ريشون لتسيون.

وقالت مصادر إسرائيلية في الأيام الأخيرة أن هناك تقدما دراماتيكيا طرأ على التحقيقات التي تجري بشأن الاتهامات الموجهة لبيتان وأن هناك شخصيات جديدة قدمت شهادات مهمة ضده.

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