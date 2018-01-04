مسلحون يدمرون سبع طائرات روسية في قاعدة حميميم السورية

فيديو أرشيفي: إحدى الطائرات الروسية في قاعدة حميميم

رام الله - دنيا الوطندُمرت سبع طائرات روسية على الأقل أمس الأربعاء، عندما أطلق مسلحون من المعارضة قذائف على قاعدة حميميم الجوية بمدينة اللاذقية السورية يوم 31 كانون الأول/ ديسمبر، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (كومرسانت) اليومية الروسية.وقالت الصحيفة: "في أكبر خسارة تتكبدها روسيا في العتاد العسكري منذ أن بدأت حملة الضربات الجوية في خريف العام 2015، أصيب أيضاً أكثر من عشرة عسكريين في الهجوم الذي نفذه متطرفون".وأضافت الصحيفة نقلاً عن مصدرين (دبلوماسيين عسكريين): "إن القصف دمر ما لا يقل عن أربع قاذفات من طراز سوخوي-24، ومقاتلتين من طراز سوخوي-35 إس، وطائرة نقل من طراز أنتونوف- 72، فضلاً عن مستودع ذخيرة.وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، قالت وزارة الدفاع الروسية: "إن طائرة هليكوبتر من طراز مي-24، سقطت في سوريا يوم 31 كانون الأول/ ديسمبر، بسبب عطل فني، وإن طياريها قتلا".وبدأت روسيا في الشهر الماضي، تأسيس وجود دائم في قاعدة حميميم وقاعدة بحرية في طرطوس، رغم إعلان الرئيس فلاديمير بوتين عن خفض كبير في عدد قوات بلاده في سوريا، بعد تأكيده أن مهمتهم اكتملت إلى حد بعيد.