فيديو: اشتباكات عنيفة بين أطباء وقوات الأمن بالجزائر

فيديو: اشتباكات عنيفة بين أطباء وقوات الأمن بالجزائر
جانب من الاشتباكات
رام الله - دنيا الوطن
حدثت اشتباكات عنيفة بين مئات من الأطباء والقوات الأمنية وسط الجزائر، أسفرت عن وقوع إصابات بعضها خطيرة، بعد أن كانوا يستعدون للخروج في مسيرة خارج مستشفى مصطفى باشا الجامعي.

وقالت وكالة (روسيا اليوم): إن الأمن طوق كل المداخل الرئيسية للمستشفى، ومنع الأطباء من الخروج إلى الشارع للاحتجاج، وهو ما زاد من تعقيد الأمور، واندلعت على إثرها حالة من الفوضى والمواجهات، تخللتها حملة اعتقالات في صفوف الأطباء المقيمين داخل المستشفى، كما تجمع المئات من الأطباء، في ساحة مستشفى مصطفى باشا وسط العاصمة الجزائرية، مطالبين بتحسين ظروف عملهم.

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام جزائرية، أن احتجاجات الأطباء ستبقى متواصلة إلى غاية التكفل بمطالبهم من قبل وزارة الصحة، لاسيما وأنهم يعملون في ظروف كارثية، ولا يجدون وسائل للعمل، منددين بغلق وزارة الصحة لأبواب الحوار معهم والبت بمطالبهم.

 

 

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