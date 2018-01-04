بثمانية عشر مسلحاً.. الحشد الشعبي تحبط هجوماً لتنظيم الدولة

بثمانية عشر مسلحاً.. الحشد الشعبي تحبط هجوماً لتنظيم الدولة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أحبطت قوات الحشد الشعبي العراقية، اليوم الخميس 4 كانون الثاني/ يناير، هجوماً واسعاً من قبل مسلحي تنظيم الدولة باستخدام ثمانية عشر مسلحاً على القطعات المتواجدة في معبر تل صفوك الحدودي مع سوريا.

ووفقاً للإعلام الحربي التابع للحشد الشعبي، فإن موفدهم أفاد بأن الحشد الشعبي اللواء 28 صد هجوماً واسعاً لتنظيم الدولة على تل صفوك الحدودي قتل خلاله ثمانية عشر مسلحاً وفجر عجلتين مفخختين، كما أن الهجوم حدث بأكثر من محور، واستهدف عدة نقاط لقوات الحشد الشعبي.

وقال: "إن قوات الحشد الشعبي كانت قد قتلت، يوم الثلاثاء، خمسة من تنظيم الدولة جنوب معبر تل صفوك الحدودي مع سوريا".

وقال قائد عمليات اللواء الأول في الحشد أبو حيدر النجار في تصريح لموقع الحشد الشعبي: "إن قوات اللواء الأول وبالتنسيق مع اللواء الحادي والثلاثين في الحشد الشعبي، نفذت كميناً محكماً تمكنت خلاله من قتل خمسة من تنظيم الدولة، حاولوا العبور باتجاه الحدود العراقية- السورية على قاطع تل صفوك الحدودي.

فيديو أرشيفي: الحشد الشعبي يحبط هجوما لمسلحي تنظيم الدولة قرب الحدود مع سورية


 

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