ترامب يقرر حل لجنة تقصي التزوير في الانتخابات الرئاسية 2016

ارشيفي: نطاق التدخل الروسي في الانتخابات الامريكية

رام الله - دنيا الوطنقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، حل اللجنة الرئاسية المكلفة بالنظر في احتمالات حدوث تزوير في الانتخابات الرئاسية عام 2016؛ على خلفية رفض ولايات كثيرة إمدادها بالبيانات اللازمة.وقال بييان صادر عن البيت الأبيض، وفق ما أورد موقع (ديلي صباح)، إن سبب حل اللجنة هو "امتناع حكام عدد من الولايات عن تزويدها بالمعلومات المتعلقة بالناخبين، وهذا من شأنه إطالة العملية والدخول في نفقات غير لازمة".وتم تشكيل اللجنة المذكورة التي يقودها نائب الرئيس، مايك بنس، في 11 أيار/ مايو الماضي، بمرسوم رئاسي؛ للنظر في مزاعم تزوير الانتخابات، لكنها واجهت مقاومة من كثير من الولايات.وذكر قاض اتحادي في واشنطن في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أن اللجنة هيئة استشارية لا تملك السلطة القانونية لإرغام الولايات على تسليم ما لديها من بيانات.