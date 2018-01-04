اعتقال 70 شخصاً بينهم 58 جندياً في تركيا

فيديو أرشيفي: اعتقالات في تركيا بسبب محاولة الانقلاب

رام الله - دنيا الوطنأكدت وسائل إعلام تركية حكومية، اليوم الخميس، أن مدعين أتراكاً أصدروا مذكرات اعتقال ضد 79 شخصاً، بينهم 58 جندياً في الخدمة على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف تموز/يوليو 2016.وتأتي حملة الاعتقالات في إطار تحقيق يستهدف مؤيدي المعارض التركي المقيم بالولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي تتهمه السلطات بتدبير محاولة الانقلاب، وفق ما أورد موقع (سكاي نيوز عربية).وذكرت وسائل إعلام تركية حكومية، أن حملة الاعتقالات الجديدة تركزت في إقليم قونيه وسط تركيا، في وقت نفذت الشرطة مداهمات متزامنة في 27 إقليماً.وأوضحت، أن 12 شخصاً من بين المشتبه بهم السبعين، طردوا في السابق من القوات المسلحة.