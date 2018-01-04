معظمهم من السودان وإريتريا.. خطة إسرائيلية لطرد 40 ألف مهاجر

معظمهم من السودان وإريتريا.. خطة إسرائيلية لطرد 40 ألف مهاجر
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وضعت حكومة الاحتلال الاسرائيلي أمس الأربعاء، خطة لطرد أربعين ألف مهاجر إفريقي معظمهم من إريتريا والسودان.

وأوضح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أن أمام المهاجرين خيار واضح، حيث يمكنهم التعاون مع اسرائيل والمغادرة بإرادتهم الحرة، وإلا سوف سيتم استخدام أساليب أخرى وفقا للقانون، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

وبموجب الخطة الجديدة، لن يتم منح استمارات طلب اللجوء إلا في حالات استثنائية.

وكان نتنياهو قد ألمح بالفعل في تشرين الثاني/ نوفمبر إلى خطوة لطرد المهاجرين، وإرغامهم على الذهاب إلى بلد ثالث.

وكانت هناك تقارير إعلامية عن اتفاق، إما مع رواندا أو أوغندا.

وتدعو هيئة السكان والهجرة الاسرائيلية منذ أمس الأول الاثنين "المتسللين" من السودان وإريتريا إلى مغادرة البلاد طواعية، متعهدة بدفع حوالى 3500 دولار لمن يغادرون قبل نهاية آذار/مارس.

وفي إطار الخطة، ستغلق إسرائيل أيضا معسكر اعتقال "شولوت" المثير للجدل، الواقع في صحراء النقب.

وقال نتنياهو: "إن حوالى 60 ألف إفريقي دخلوا إسرائيل قبل أن تنهي بناء جدارا على طول حدودها مع مصر عام 2013، وتم بالفعل ترحيل نحو 20 ألف من هؤلاء".

وقد أدى وصول المهاجرين، ومحاولات إسرائيل اللاحقة لطردهم، إلى نشوب احتجاجات نفذها أولئك الذين لا يريدون العودة إلى أوطانهم، وأثار قلق جماعات حقوق الإنسان بشأن معاملة المهاجرين في إسرائيل، وسط سلسلة من الحوادث التي أدت إلى وفاة أو إصابة أشخاص إما في إسرائيل أو أثناء محاولة الوصول إليها.

فيديو أرشيفي: إسرائيل ترحل لاجئين سودانيين وإريتريين لبلدانهم

 

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