الخميس: الجو غائم جزئيا لغائم وفرصة لتساقط الامطار شمالاً

الخميس: الجو غائم جزئيا لغائم وفرصة لتساقط الامطار شمالاً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الخميس، غائماً جزئيا الى غائم وبارداً ومغبرا احيانا و  يطرأ انخفاض على درجات الحرارة واعتباراً من ساعات الظهيرة  تكون الفرصة مهيأة لسقط زخات متفرقة من الامطار على المناطق الشمالية تمتد خلال ساعات الليل الى بقية المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى  مائج .

الجمعة 2018/01/05:تتأثر البلاد بمنخفض جوي عميق مصحوب بكتلة هوائية باردة  لذا يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة ويكون الجو غائما وبارداً الى شديد البرودة وعاصفا، وتسقط باذن الله الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى 80 كم/ساعة والبحر مائجا.

السبت 2018/01/06:  يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً ، وتسقط باذن الله امطار متفرقة على مختلف المناطق، و تضعف فرصة الهطول في ساعات المساء ، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الأحد 2018/01/07:  يكون الجو غائما جزئيا الى  صافي بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خلال المنخفض الجوي القادم من:

1- شدة سرعة الرياح التي قد تصل في سرعتها في بعض الهبات الى 80 كم/ساعة.

2- تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة. 

3- تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض. 

4- خطر التزحلق على الطرقات نتيجة لتساقط البرد وغزارة الأمطار. 

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
القدس 12-6 9-5 11-7 بيت لحم 12-6 9-5 11-7
رام الله والبيرة 11-5 8-4 10-6 طولكرم 15-10 13-9 15-8
نابلس 13-7 10-6 12-7 قلقيلية 15-10 13-9 15-8
جنين 15-7 12-7 15-6 سلفيت 12-6 9-5 11-7
طوباس 15-7 12-7 15-6 روابي 13-7 10-6 12-7
الخليل 11-5 7-4 10-6 غزه 16-11 14-10 16-9
أريحا 20-10 17-9 20-8 خانيونس 16-11 14-10 16-9
الأغوار الشمالية 18-8 15-8 18-7 رفح 16-11 14-10 17-8
والله تعالى أعلم

أخبار ذات صلة

السبت: احتجاجات في بيت لحم ضد تسريب أملاك الكنسية للاحتلال

السبت: احتجاجات في بيت لحم ضد تسريب أملاك الكنسية للاحتلال

حالة من عدم الاستقرار على أسعار العملات

حالة من عدم الاستقرار على أسعار العملات

إحالة 6300 موظف عسكري للتقاعد المبكر

إحالة 6300 موظف عسكري للتقاعد المبكر

طائرات ودبابات الاحتلال تقصف شرق مدينة رفح

طائرات ودبابات الاحتلال تقصف شرق مدينة رفح

الرئيس يتسلم تقرير نتائج التعداد العام للاجئين الفلسطينيين بمخيمات لبنان

الرئيس يتسلم تقرير نتائج التعداد العام للاجئين الفلسطينيين بمخيمات لبنان

تنظيم الدولة يعدم أحد عناصره لتعاونه مع &#34;حركة حماس&#34;

تنظيم الدولة يعدم أحد عناصره لتعاونه مع "حركة حماس"

التعليقات

الدنيا حكايات

خيارات ترامب ضد السلطة الفلسطينية

خيارات ترامب ضد السلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حالة من عدم الاستقرار على أسعار العملات

حالة من عدم الاستقرار على أسعار العملات

الخميس: الجو غائم جزئيا لغائم وفرصة لتساقط الامطار شمالاً

الخميس: الجو غائم جزئيا لغائم وفرصة لتساقط الامطار شمالاً

الرئيس يتسلم تقرير نتائج التعداد العام للاجئين الفلسطينيين بمخيمات لبنان

الرئيس يتسلم تقرير نتائج التعداد العام للاجئين الفلسطينيين بمخيمات لبنان

مصر: قانون الكنيست الإسرائيلي بشأن &#34;القدس الموحدة&#34; مخالف للشرعية الدولية

مصر: قانون الكنيست الإسرائيلي بشأن "القدس الموحدة" مخالف للشرعية الدولية

عربي

نصر الله: إعلان ترامب حول القدس يعني نهاية إسرائيل

نصر الله: إعلان ترامب حول القدس يعني نهاية إسرائيل

غارة أمريكية بمقديشيو تقتل اثنين من حركة الشباب الصومالية

غارة أمريكية بمقديشيو تقتل اثنين من حركة الشباب الصومالية

مقتل 20 مسلحاً في غارة جوية للمقاتلات المصرية شمال سيناء

مقتل 20 مسلحاً في غارة جوية للمقاتلات المصرية شمال سيناء

صور: هل دخل والد &#34;الوليد بن طلال&#34; بإضراب عن الطعام؟

صور: هل دخل والد "الوليد بن طلال" بإضراب عن الطعام؟

منوعات

هذه الطفلة أصبحت أجمل ممثلات الدراما

هذه الطفلة أصبحت أجمل ممثلات الدراما

ملابس إليسا في رأس السنة هي الأسوأ بين الفنانات

ملابس إليسا في رأس السنة هي الأسوأ بين الفنانات

في أجرأ تصريح .. سعد الصغير يتباهي بمصدر أمواله &#34;الحرام&#34;

في أجرأ تصريح .. سعد الصغير يتباهي بمصدر أمواله "الحرام"

&#34;أبو نورة&#34; يصدح في مسقط رأسه بعد غياب 34 عاماَ

"أبو نورة" يصدح في مسقط رأسه بعد غياب 34 عاماَ