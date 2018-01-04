الخميس: الجو غائم جزئيا لغائم وفرصة لتساقط الامطار شمالاً

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المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



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رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الخميس، غائماً جزئيا الى غائم وبارداً ومغبرا احيانا و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة واعتباراً من ساعات الظهيرة تكون الفرصة مهيأة لسقط زخات متفرقة من الامطار على المناطق الشمالية تمتد خلال ساعات الليل الى بقية المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .الجمعة 2018/01/05:تتأثر البلاد بمنخفض جوي عميق مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة ويكون الجو غائما وبارداً الى شديد البرودة وعاصفا، وتسقط باذن الله الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى 80 كم/ساعة والبحر مائجا.السبت 2018/01/06: يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً ، وتسقط باذن الله امطار متفرقة على مختلف المناطق، و تضعف فرصة الهطول في ساعات المساء ، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.الأحد 2018/01/07: يكون الجو غائما جزئيا الى صافي بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خلال المنخفض الجوي القادم من:1- شدة سرعة الرياح التي قد تصل في سرعتها في بعض الهبات الى 80 كم/ساعة.2- تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة.3- تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض.4- خطر التزحلق على الطرقات نتيجة لتساقط البرد وغزارة الأمطار.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:والله تعالى أعلم