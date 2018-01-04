إحالة 6300 موظف عسكري للتقاعد المبكر

إحالة 6300 موظف عسكري للتقاعد المبكر
توضيحية
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
قال أمين أبو عيشة المُطلّع على ملفات الموظفين: إن السلطة الفلسطينية، ستُحيل حوالي 6300 عنصر من الأجهزة الأمنية إلى التقاعد المبكر سواء من الضفة الغربية أو قطاع غزة.

وأضاف أبو عيشة لـ"دنيا الوطن": من الـ 6300عنصر، 750 عنصر من رتبة ضابط وحتى عقيد، وكذلك سيحال للتقاعد 1300 من الشرطة الفلسطينية، وكذلك 180 عنصرًا من الشرطة النسائية.

وأوضح أن الشروط الموضوعة للمُحالين للتقاعد هو بلوغ الموظف العسكري 38 عامًا لضباط الصف أي مساعد أول فأقل، و 48 عامًا للضباط "ملازم فما فوق"، أي ملازم، ملازم أول، نقيب، رائد، مقدم، هؤلاء سيخضعون للتقاعد المبكر.

إلى ذلك، قال مصدر في الادارة والتنظيم، إنهم أعدوا قوائم المتقاعدين للكشف الثالث منذ فترة، ولكن بسبب بعض الاجراءات الادارية والمالية تم تأخير اصدارهم، لافتًا إلى أن هناك لا يزال كشفًا رابعًا بعد هذا الكشف.

وأضاف لـ"دنيا الوطن": أن الموظف العسكري سيعلم بتقاعده من خلال التغيير الذي سيطرأ على راتبه، حيث سيصدر راتبه التقاعدي لأول مرة، وبعد ذلك بامكانه الفحص والتأكد من خلال هيئة التقاعد الفلسطينية، بأنه أصبح على سلم المتقاعدين.

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