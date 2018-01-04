طائرات ودبابات الاحتلال تقصف شرق مدينة رفح

خاص دنيا الوطن

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، ست غارات على الأقل، على أراض زراعية فارغة، في منطقتي الشوكة والحصينات، شرق محافظة رفح، جنوب قطاع غزة.



شظايا الصواريخ أصابت عدة منازل، ولم يبلغ عن وقوع اصابات جراء القصف الإسرائيلي، كما اندلع حريقًا بمنزل أحد المواطنين، لكن سرعان ما تمكن الدفاع المدني من اخماد الحريق.



عقب القصف الجوي، قامت دبابات الاحتلال بقصف ذات المكان بالقذائف الثقيلة.



بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: هاجمنا بطائراتنا الحربية، بنية تحتية مركزية في غزة، وسنواصل العمل ضد اي محاولة لانتهاك السيادة الاسرائيلية.



وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن أن أربع قذائف هاون أطلقت من قطاع غزة، وسقطت ببلدات غلاف القطاع.