الرئيس يتسلم تقرير نتائج التعداد العام للاجئين الفلسطينيين بمخيمات لبنان

الرئيس يتسلم تقرير نتائج التعداد العام للاجئين الفلسطينيين بمخيمات لبنان
رام الله - دنيا الوطن
تسلم الرئيس محمود عباس، تقرير نتائج التعداد العام للاجئين الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس، مساء اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، علا عوض.

اطلعت عوض، الرئيس، على اهم النتائج التي جاءت في التقرير، إضافة على سير عمل الجهاز المركزي للإحصاء في عملية التعداد العام 2017 في محافظات الوطن.

وأشاد الرئيس بعمل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ورئيسه وعلى وجهودهم المتميزة التي نفتخر بها جميعاً.

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