لجنة دعم الصحفيين: أكثر من (176) انتهاكاً اسرائيلياً خلال ديسمبر2017

رام الله - دنيا الوطن

أكدت لجنة دعم الصحفيين أن شهر ديسمبر/كانون اول2017 شهد أكبر عدد من الانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي بسبب الاعتداء على الصحفيين خلال تغطيتهم المسيرات الميدانية الاحتجاجية على قرار ترامب واعلانه أن القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.



وقالت اللجنة وفق تقريرها الشهري: "إن اصرار قوات الاحتلال الإسرائيلي على استباحة تعدياته على الحريات الصحفية يعود بشكل اساسي لرغبتها في طمس الحقيقة وإخفاء اعتداءاتها المتواصلة على حقوق الشعب الفلسطيني".



ورصدت اللجنة حصيلة الانتهاكات الاسرائيلية خلال تقريرها لشهر ديسمبر/ كانون اول2017، والتي بلغت أكثر من (176) انتهاكاً، حيث تعرض العشرات من الطواقم الاعلامية لعرقلة عملهم بشكل واضح، إضافة للاعتداء بالضرب والدفع، وقنابل الصوت، والإبعاد عن مكان تغطية الحدث، والاعتقالات والاحتجازات والحبس المنزلي واستخدام بعضهم كدروع بشرية، وتمديد الاعتقالات والاقتحامات.



انتهاكات الاحتلال:



وقد وثقت لجنة دعم الصحفيين حصيلة الاعتداءات والإصابات والقمع والإهانة على الصحفيين خلال تغطيتهم الميدانية للاحتجاجات على "اعلان ترامب والتي وصلت إلى أكثر من ( 105) حالة.



فيما سجلت(5) حالات اعتقال لكن من امين صيام مرتين، وموسى قضماني، وبلال الطويل، احمد الصفدي، والذين افرج عنهم فيما بعد ما عدا الصحفي موسى قضماني لا زال معتقلاً في سجون الاحتلال.



فيما احتجزت قوات الاحتلال (13) صحفياً وإعلامياً، مستخدمه 3 صحفيين منهم كدروع بشرية خلال احتجازهم، فيما فرضت حكم الابعاد عن مدينة القدس لعد(2)، وحبس منزلي لعدد(1).



في حين مددت قوات الاحتلال اعتقال عدد(6) صحفيين، وهم موسى قضماني مرتين، مصعب سعيد، امين صيام مرتين، وهمام حنتش، وأصدرت حكماً عدد(1) بحق الصحفية المعتقلة استبرق التميمي،



وبشأن منع من التغطية ولجم الصحفيين عن فضح جرائم الاحتلال وثقت اللجنة(23) حالة منع من التغطية مع التهديد وإشهار السلاح بوجوه الصحفيين، ومصادرة بطاقات صحفية عدد(1)، وتحطيم معدات وكاميرات صحافية عدد(6).



إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال عدد(2) من المطابع وتفتيشهم، كما مارست تحريضها ضد الصحفيين بقتلهم وحذف حسابات مواقع والتي بلغت أكثر من(4) حالات.



وبشأن المضايقات للصحفيين المعتقلين داخل سجون الاحتلال، سجلت (1) حالة نقل الاسير الصحفي منذر مفلح من سجن نفحة إلى سجن هداريم، فيما أجبرت اكثر من(6) صحفيين على دفع غرامة مالية قبل ان تفرج عن عدد منهم.



وبشأن الانتهاكات الداخلية الفلسطينية: سجلت لجنة دعم الصحفيين 11 حالة انتهاك، تمثلت في تأجيل محاكمة(1)، واعتقال(8 ) صحفيين أمام مبنى النقابة في الضفة المحتلة، وحالة تحريض وتشويه بحق صحفي في غزة من قبل مجهولين، واستدعاء صحفي اخر من غزة.



وفيما يلي تفاصيل الانتهاكات لشهر ديسمبر 2017

انتهاكات الاحتلال



1/12/2017: احتجزت قوات الاحتلال الصحفي علاء الحداد مصور تلفزيون فلسطين في محافظة الخليل، ومنعت الإعلاميين من تغطية الفعالية الأسبوعية المطالبة بفتح الطريق الرئيس المؤدي إلى منطقة قلقس شرق الخليل.



3/12/2017: الإفراج عن الأسير الصحفي محمد أكرم عمران(27 عاما) من مدينة دورا بالخليل، بعد قضائه 166 شهراً في سجون الاحتلال واجباره على دفع غرامة مالية 5000 شيكل.



4/12/2017: رفضت محكمة الصلح في مدينة الناصرة، إنهاء الحبس المنزلي للشاعرة دارين طاطور، والتي تقبع فيه منذ حوالي العامين، بحجة أنها "تشكّل خطراً أمنياً على الجمهور.



7/12/2017: الاحتلال تفرض غرامة مالية على الصحفي حسن الصفدي قبل أن تفرج عنه، وكان قد اعتقل في 1 أيار/مايو 2016 من دون تهمة واضحة، وقد حُوِّل يومها إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، والتي جُدّدت مرتين لاحقاً.



7/12/2017: إصابة الصحفي عمرو أبو عوض مصور ومدير مكتب تلفزيون فلسطين في محافظة اريحا بطلقة مطاطية في ساقه اليسرى اثناء تغطيته المواجهات على مدخل اريحا الجنوبي احتجاجاً على نقل السفارة الامريكية لمدينة القدس.



8/12/2017:اصابة المصور الصحفي محمود فوزي مصور شركة راماسات بالرصاص المطاطي في اذنه من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال تغطيته مواجهات في كفر قدوم بقلقيلية.



8/12/2017: اصابة المصور الصحفي مصطفى حسونة من وكالة الاناضول التركية بقنبلة غاز في كتفه خلال مواجهات اندلعت مع الاحتلال شرق جباليا.



8/12/2017: إصابة المصور حسن اصليح من تلفزيون القدس، بالاختناق جراء اطلاق عليه قنبلة غاز خلال مواجهات اندلعت مع الاحتلال شرق جباليا.



8/12/2017: إصابة يحيى حسونة مصور الوكالة الفرنسية، بالاختناق جراء اطلاق عليه قنبلة غاز خلال مواجهات اندلعت مع الاحتلال شرق جباليا.



8/12/2017: اصابة المصور الصحفي احمد حسب الله منصور، بالاختناق من قنبلة غاز اثناء تغطيته الاعلامية شرق مدينة غزة.



8/12/2017: إصابة داليا النمري مراسلة "روسيا اليوم"مرتين في القدس بشظية في يدها أدت إلى حرق جراء إلقاء القوات الإسرائيلية قنبلة صوتية تجاه طاقم القناة أثناء تغطية الأحداث في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة.



8/12/2017: إصابة الصحفي عادل ابو نعمة مراسل رويترز بقنبلة غاز اطلقها احد عناصر جيش الاحتلال عليه بشكل مباشر جنوب اريحا.



8/12/2017: إصابة الصحفي فراس طنينة مراسل معا بالاختناق الشديد نتيجة كثافة قنابل الغاز السامة الي اطلقها جيش الاحلال على الصحفيين على مدخل البيرة الشمالي.



8/12/2017: إصابة مراسل فضائية المنار خالد الفقيه بالاختناق الشديد، متأثر بكثافة قنابل الغاز السام التي وجهت إلى الصحفيين على مدخل البيرة الشمالي



8/12/2017: إصابة مراسلة فضائية الميادين نسرين سلمي بالاختناق الشديد، متأثرة بكثافة قنابل الغاز السام التي وجهت إلى الصحفيين على مدخل البيرة الشمالي.



8/12/2017: احتجزت قوات الاحتلال طاقم تلفزيون "فلسطين" الذي ضم المصور إياد الهشلمون، والمراسل عزمي بنات، ومدير المكتب جهاد القواسمي ساعات عدة، واستخدمتهم كدروع بشرية، ما أدى إلى اصابتهم بالحجارة، أثناء تغطيتهم المواجهات التي اندلعت بين الجنود وبين شبان فلسطينيين في مدينة الخليل.



8/12/2017: إصابة مصور قناة "أر.تي.أل" الالمانية رجائي خطيب، بعد الاعتداء عليه وضربه وكسر كاميراته ، أثناء طرد الصحافيين والمصوّرين في باب العامود في القدس، ومنعهم من تغطية المواجهات التي اندلعت بين عناصر الشرطة والشبان الفلسطينيين.



8/12/2017: منعت قوات الاحتلال مراسلة قناة "الكوفية" نوال حجازي من تغطية الاحداث عند باب العمود وطردتها مع عدد من الصحافيين ، وسط اعمال قمع واهانة للصحفيين .



8/12/2017: إصابة مراسل تلفزيون "فلسطين" علي دار علي برصاصتين معدنيّتين، أصابته الأولى بجرح في رأسه والثانية في ساعده الأيمن، خلال تغطيته المواجهات التي اندلعت بينها وبين شبان فلسطينيين في بيت ايل على المدخل الشمالي لمدينة البيرة.



8/12/2017: اعتدت قوات الاحتلال على طاقم شبكة MBC الأمريكية بالقدس . واحتجزت قوات الاحتلال طواقم وسيارة تلفزيون فلسطين، عند مدخل مخيم العروب، قرب الخليل، ومنعتهم من تغطية المواجهات الدائرة هناك.



9/12/2017: إصابة المصور الصحفي مأمون وزوز مصور رويتر، بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت، عند المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم.



9/12/2017: اعتدت قوات الاحتلال على الطواقم الصحفية واطلقت عشرات قنابل الصوت والغاز باتجاهم خلال تغطيتهم مسيرة سليمة في شارع صلاح الدين قبالة سور القدس التاريخي من جهة باب الساهرة وهم:



1. ديالا جويحان مراسلة جريدة الحياة الجديدة،2. طاقم تلفزيون فلسطين.. كريستين ريناوي والمصور علي ياسين، وفراس هنداوي.3. طاقم تلفزيون قناة القدس ريناد الشرباتي والمصور عبد الكريم درويش.



4. طاقم قناة TRT الصحافية لانا كامله والمصور حمزة نعاجي .5. طاقم قناة الميادين هناء محاميد والمصور أشرف شويكي.6. طاقم روسيا اليوم (أر تي) داليا النمري والمصور محمد عشو .7. طاقم قناة القدس التعليمية ليالي عيد.8. طاقم قناة سكاي نيوز العالمية نضال كناعنه والمصور جميل القضماني، المصور الصحفي محمود عليان.9. طاقم قناة معا الفضائيه محمد صياد المصور مؤمن شبانه، ميساء ابو غزاله.10. طاقم قناة فلسطين اليوم لواء أبو إرميله.11. طاقم قناة الغد ياسمين أسعد..



12. المصور عمار عوض.13. المصور أحمد غرابله14. المصور رجائي الخطيب15. المصور رامي الخطيب،16. المصور فايز أبو إرميله،17. المصور مصطفي الخاروف،18. المصور علي الديواني،19. المصور محفوظ أبو ترك،20. المصور أمير عبد ربه،21. الصحفي أحمد البديري



22. المصور وهبي مكيه،23. الصحافية مني القواسمة،24. الصحافية نوال حجازي،25. المصور غسان عيد،26. الصحافيه هبة أصلان،27. المصور الصحفي أحمد جلاجل



9/12/2017: إصابة الصحافية الحرّة ديالا جويحان برضوض في كل أنحاء جسدها جراء الاعتداء عليها بالضرب والدفع في المرة الأولى ومن ثم دهسها بالخيول مما أدى إلى إصابتها بجروح في أصبعها وكسر في هاتفها النقال، خلال تغطيتها مظاهرة في شارع صلاح الدين مستخدمة قنابل الصوت والرصاص المطاطي.



9/12/2017: إصابة الصحافية مراسلة تلفزيون "القدس التربوي" ليالي عيد، بجراح في قدمها، بعد دهسها من قبل شرطي الخيالة التابعة للاحتلال خلال تغطيتها مظاهرة في شارع صلاح الدين مستخدمة قنابل الصوت والرصاص المطاطي.



9/12/2017: إصابة مصور وكالة "معاً" الإخبارية جلال حميد بقنبلة صوت بشكل مباشر في ساقه"، إضافة إلى الاعتداء عليه بالضرب واحتجازه مع مصور وكالة "وفا" حمزة الحطاب في شارع وادي التفاح في مدينة الخليل.



9/12/2017: إصابة مصور وكالة "وفا" مشهور الوحواح بقنبلة صوت في قدمه، أثناء تغطيته المواجهات التي اندلعت في منطقة دوار المنارة وسط الخليل، ما أدى إلى إصابته بحروق ورضوض.



9/12/2017: إصابة مصوّر وكالة "رويترز" عادل أبو نعمة باختناق شديد، اثر استهدافه بقنبلة غاز مباشرة في صدره، خلال تغطيته المواجهات التي اندلعت بينها وبين شبان فلسطينيين في أريحا.



9/12/2017: إصابة مصور "الوكالة الأوروبية" علاء بدارنة، بقنبلة غاز أصابت رقبته بحروق أثناء تغطيته المواجهات التي اندلعت بين شبان فلسطينيين وبين الجنود الإسرائيليين في البيرة.



9/12/2017: إصابة مصور وكالة "أنباء الإمارات" علي عبيدات، بقنابل الغاز بشكل مباشر، ما أدى إلى إصابته بحروق بيده واحتراق الدرع الواقي وتحطم الكاميرا الخاصة به، أثناء تغطيته المواجهات التي اندلعت بين شبان فلسطينيين وبين الجنود الإسرائيليين في البيرة.



10-12-2017: إصابة الصحافي مثنى النجار مراسل "راديو القدس" المحلي ، بقنبلة غاز بشكل مباشر، أثناء تغطيته المواجهات التي اندلعت بينها وبين شبان فلسطينيين، في نقاط التّماس على حدود قرية عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.



11/12/2017: إصابة الصحفي ناصر الشيوخي مصور وكالة "الأسوشيتد برس ، برصاصة معدنية في كتفه، كما أصيب المصور اسماعيل جبر برصاصة مطاطية في الركبة خلال تغطيتهما المواجهات التي اندلعت بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.



11/12/2017: إصابة الصحفي موسى جميل القضماني (19 عاما) بعيار ناري في الفخذ، خلال مواجهات في حي الصوانة ببلدة الطور شرق القدس المحتلة، واعتقلته قوات الاحتلال من المسعفين، ونقلته بسيارة إسعاف تابعة لنجمة داوود الحمراء الإسرائيلية.



12/12/2017: احتجزت قوات الاحتلال مصور وكالة "أسوشيتد برس" (Associated Press) إياد حمد لمدة ساعة، ومنعته من تصوير المواجهات التي اندلعت بينها وبين الشبان الفلسطينيين عند المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم.



13/12/2017: إصابة مصور صحيفة "الحياة الجديدة" عصام الريماوي برضوض بصدره ووجهه، بعد الاعتداء عليه بالضرب من قبل جنود الاحتلال، ومنعه من التغطية أثناء تغطيته المواجهات التي اندلعت بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.



13/12/2017: محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر" تمدد اعتقال الصحفي مصعب سعيد من بيرزيت شمال رام الله حتى 16 من يناير المقبل.



13/12/2017: منعت الشرطة الإسرائيلية، الصحافيين من تصوير الاحتجاجات والاعتصامات في باب العامود في القدس، حيث قامت بإبعادهم عن المكان وطردهم منه.



13-12-2017 : إصابة الصحفي حافظ ابو صبرة- مراسل فضائية رؤية الإردنية- بحالة الاختناق خلال تغطيته مواجهات المدخل الشمالي لمدينة البيرة .



14/12/2017: قوات الاحتلال تنقل الصحفي المصاب موسى جميل القضماني الى المسكوبية غرب القدس المحتلة، بعد اعتقاله.



14/12/2017: اقتحمت قوات الاحتلال مطبعتَي "المناهل" و"حجاوي" في مدينة نابلس، وقامت بتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما.



14/12/2017: اصابة الصحفي محمود فوزي مصور ترانس ميديا بعيار مطاطي مغلف بالظهر خلال مواجهات خضوري في طولكرم.



14/12/2017: إصابة الصحافية دانا أبو شمسية مراسلة تلفزيون فلسطين برضوض في يدها وتحت صدرها جراء لكمها على بطنها والاعتداء عليها من شرطة الاحتلال خلال تواجدها لتغطية الاحتجاجات في منطقة باب العامود.



14/12/2017 منعت قوات الاحتلال الصحافي في تلفزيون "فلسطين" أمير عبد ربه من تغطية الاحتجاجات عند باب العمود و قامت بالتضييق على الصحافيين وعرقلة عملهم أثناء تواجدهم للتصوير في منطقة باب العامود، ومنعتهم من التصوير.



14/12/2017: اصابة مصور وكالة الاناضول علي جاد الله بقنبلة غاز بيده بشكل مباشر خلال مواجهات مع الاحتلال على حدود قطاع غزة.



15/12/201712 : اعتقال الصحفي بلال الطويل واحتجازه خلال تصويره للأحداث في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، وتعرض الى الشتائم النابية والتهديد اكثر من مرة وتم طرده بالقوة، ومنعوه من التصوير وتم مصادرة كاميرته لمسح الصور منها.



15/12/2017: إصابة اياد الهشلمون مصور تلفزيون فلسطين بعد الاعتداء عليه من قبل لاحتلال في الخليل.



15-12-2017: اصابة الصحفي محمد شوشة مصور قناة رؤية، بالاختناق جراء اطلاق الغاز السام عليه من قبل الاحتلال خلال تغطيته المواجهات التي اندلعت عند مدخل البيرة الشمالي.



15-12-2017: إصابة عصام الريماوي بالرشق بالحجارة و الاختناق بالغاز السام خلال تغطيته المواجهات التي اندلعت عند مدخل البيرة الشمالي.



15/12/2017: اصابة الصحفي الحر سامر الزعانين بالاختناق جراء اطلاق الغاز السام على حدود شمال قطاع غزة.



15/12/2017: اصابة الصحفي صخر زواتية، مصور تلفزيون فلسطين، بالاختناق جراء اطلاق الغاز السام على حدود شمال قطاع غزة.



15-12-2017: إصابة المصور الصحفي احمد طلعت حسن، مصور حر، جراء الاعتداء المباشر عليه، ما أدى لكسر كاميراته خلال تغطيته المواجهات التي اندلعت عند مدخل البيرة الشمالي.



15-12-2017: إصابة المصور نائل بويطل، يعمل لدى China Xinhua News‎‏ بجروح في ساقه جراء استهدافه بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال تغطيته المواجهات التي اندلعت عند مدخل البيرة الشمالي.



15-12-2017: إصابة المصور جعفر اشتية برصاصة معدنية في الفخذ خلال تغطيته المواجهات التي اندلعت عند مدخل البيرة الشمالي، ويعمل مصوراً لوكالة الصحافة الفرنسية



15-12-2017: إصابة الصحفية رنين صوافطة بالإغماء جراء استنشاقها الغاز السام في طوباس، تعمل لدى شبكة أجيال الإذاعية.



15-12-2017: احتجزت قوات الاحتلال طواقم صحفية من تلفزيون فلسطين ووكالة الانباء الفلسطينية واذاعة أجيال، ومنعتهم من التغطية واستهدفتهم بالغاز السام.



15-12-2017: اصابة الصحفي عامر الخطيب في ساقه نتيجة استهدافه بالرصاص الحي في مواجهات بخان يونس.، ما أدى لتهتك بعظم الساق اجرى على اثرها عملية جراحية عاجلة.



15/12/2017: إصابة المصورين حسين كرسوع و محمد الاغا بالاختناق جراء استنشاقهما الغاز السام اثناء تغطيته للمواجهات التي دارت في محيط قطاع غزة.



15-12-2017:اعتدت قوات الاحتلال على الطواقم الصحفية منها تلفزيون فلسطين، وكالة وفا، اذاعة اجيال)، ومنعت طاقم تلفزيون فلسطين من التغطية في الخليل الذي تعرض لإطلاق قنابل الغاز عليه.



15/12/2017: احتجزت قوات الاحتلال كل من الصحفي زيد أبو عرة، الصحفي مالك بشارات، أدهم بني عودة ومنعتهم من التغطية والتصوير.



16/12/2017: إصابة المصور الحر الصحفي نجيب الرازم جراء الاعتداء عليه بالضرب من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة باب العمود.



16-12-2017:إصابة الصحفي المصور الحر سعيد ركن بحروق في قدمه جراء إطلاق شرطة الاحتلال عليه بكل مباشر قنبلة صوت خلال تصويره في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة.



16_12_2017: إصابة الصحفي الحر محمد الصياد بحروق وجروح في قدمه وفخذه، جراء استهدافه من قبل شرطة الاحتلال بقنبلة صوت في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة.



16-12-2017: إصابة مصور "فضائية معاً" مؤمن شبانة بشظايا قنبلة صوت في قدمه في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة.



16-12-20171: احتجزت قوات الاحتلال الصحافي الحرّ أحمد جرادات لأقل من ساعة، وجرى توقيفه وتفتيشه ومنعه من التصوير، واقتادوه إلى مركز الشرطة في شارع صلاح الدين، ثم أطلقوا سراحه دون تهمة.



16/12/2017: قوات الاحتلال تعتقل المصور أمين صيام في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة .



17-12-2017: الاحتلال يجبر الصحفي المقدسي محمد البطروخ (29عاماً) على دفع غرامة مالية قبل أن يتم الإفراج عنه، وذلك بعد اعتقالٍ دام 10 أشهر .



17/12/2017: مارست القناة الثانية العبرية تحريضها ضد الصحافيين من خلال نشر صورا لصحافيين ومصوريين بينهم شاب ادعت انه منفذ عملية الطعن، في إشارة علنية لاستباحة دمهم، وتحويلهم إلى هدف مشروع لرصاص جنودها؛ لمنعهم من أداء واجبهم المهني والوطني والإنساني، وللتعتيم على جرائمهم المتواصلة.



17/12/2017: دعوات متطرفة من خلال منشورات وتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو لإطلاق النار على الصحفيين ومنعهم من تصوير الأحداث.



17-12-2017: وسائل إعلام وصحافيون إسرائيليون ومستوطنون، حرضوا على الصحفيين الفلسطينيين، وطالبوا بقتلهم سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، لنقلهم الأحداث وجرائم قوات الاحتلال.



18/12/2017: تعرض طاقم قناة العالم للاعتداء وإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز على سيارة البث على مدخل البيرة الشمالي.



18/12/2017: مدّدت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال الصحفي المقدسي الجريح موسى جميل القضماني ليوم الأربعاء المقبل. وكان الصحفي القضماني أصيب خلال اعتقاله الأسبوع الماضي بالرصاص الحي في منطقة الفخذ، ومكث في المستشفى عدة أيام قبل أن يُحوّل إلى سجن "المسكوبية" غرب القدس المحتلة.



19/12/2017: يوتيوب تحذف حساب وكالة الرأي الفلسطينية عن الموقع دون اسباب مقنعة.



20/12/2017: إصابة الصحفي وسام عبد ربه بالقدم خال مواجهات قلنديا شمال القدس المحتلة.



20/12/2017: اصيبت الصحفية ديالا جويحان و المصور جعفر اشتيه و عصام الريماوي عقب رشهما بغاز الفلفل اثناء تغطيتهما لأحداث شارع صلاح الدين في القدس المحتلة .



20/12/2017: الاحتلال يعتقل الصحفي أحمد الصفدي من شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة ، عقب قمع الاحتلال لمسيرة خرجت رفضا لقرارات الإدارة الأمريكية ، ويعمل في مؤسسة إيليا الإعلام الشبابي، وافرج عنه في اليوم التالي بشرط الابعاد عن منطقة باب العامود وشارع صلاح الدين في مدينة القدس وشارع السلطان سليمان لمدة عشرة أيام.



20/12/2017: إدارة سجون الاحتلال تنقل القيادي بالجبهة الشعبيه لتحرير فلسطين الاسير الصحفي منذر خلف مفلح من بلدة بيت دجن شرق نابلس من سجن نفحه إلى سجن هداريم.



22/12/2017:اصابة الصحفي سامر الزعانين وطلال الحويحي بالاختناق خلال المواجهات التي اندلعت على حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة.



22-12-2017: قوات الاحتلال تهدد الصحفيين وتوجه نحوهم السلاح وتمنعهم من التغطية خلال مواجهات على المدخل الشمالي لمدينة البيرة.



22-12-2017: اصابة الصحفي احمد طلعت من البيرة في رجله اليمنى برصاصة مطاطية في المواجهات التي شهدتها حوارة .



22-12-2017: إصابة المصور فادي شناعه بقنبلة غاز مباشرة على جسمه شرق غزة قبالة موقع ناحل عوز.



22-12-2017: إصابة الصحفية المقدسية لواء ابو رميلة بعد الاعتداء عليها بالضرب في طريق الواد بالقدس المحتلة.



22-12-2017: قوات الاحتلال تعتقل المصور الصحفي امين صيام من شارع الواد بالبلدة القديمة في القدس.



22-12-2017: الاحتلال يمدد اعتقال المصور الصحفي المقدسي أمين صيام حتى يوم 23/12.



22-12-2017: الاعتداء علي المصور الصحفي محمود عليان خلال تغطيته لقمع قوات الاحتلال للمصلين والمتظاهرين في البلدة القديمة بالقدس.



22-12-2017:: إصابة مصور قناة العربية ومراسل تلفزيون فلسطين عزمي بنات ، بعيار معدني مغلف بالمطاط خلال تغطيته للمواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل.



22-12-2017: إصابة المصور احمد طلال شمال البيرة.



22-12-2017: إصابة أربع مصورين وهم الصحفي حسين عبد الجواد بالغاز في غزة، والمصور الصحفي فادي شناعنه شرق غزة، و محمد صقر، وسامح مراد .



22-12-2017: أصيب المصور الصحفي سالم حمدان بالاختناق، خلال قمع مسيرة انطلقت من مسجد جمال عبد الناصر في مدينة البيرة.



22-12-2017: إصابة مصور وكالة "رويترز" (Reuters) فادي شناعة بقنبلة غاز مباشرة في صدره خلال تغطيته المواجهات التي اندلعت بينها وبين شبان فلسطينيين في موقع "ناحل عوز" العسكري، وشرق مدينة خان يونس.



22-12-2017: إصابة مصور وكالة "الاناضول" التركية مصطفى حسونة بقنبلة غاز مباشرة في قدمه، خلال تغطيته المواجهات التي اندلعت بينها وبين شبان فلسطينيين في موقع "ناحل عوز" العسكري، وشرق مدينة خان يونس.



23/12/2017: إصابة الصحفي محمد نصار قاسم، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال تغطيته تصدي اهالي قرية مادما بنابلس لاقتحامات المستوطنين .



24-12-2014: الافراج عن المصور الصحفي المقدسي أمين صيام، بشرط الإبعاد عن القدس القديمة ومحيطها لمدة 20 يوما، وبكفالة مالية قيمتها خمسة آلاف شيقل .



24-12-2017: محكمة الاحتلال تمدد اعتقال الصحفي المقدسي موسى جميل القضماني للمرة الثانية حتى 28/12 يذكر انه اعتقل في حي الصوانة بالقدس بعد اصابته بالرصاص الحي.



24-12-2017: إصابة الصحفي هشام أبو شقرة مصور وكالة الاناضول، بقنبلة غاز في يده، أثناء تغطيته لمواجهات المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم.



24-12-2017: اصابة المصور مشهور الوحواح برضوض في الوجه اثر سقوطه أثناء مطاردة قوات الاحتلال للصحفيين في مخيم العروب شمال الخليل.



25/12/2017: صادرت قوات الاحتلال بطاقة الصحافة الدولية للزميل الصحفي أسيد عمارنة، بالإضافة لاستناد قوات الاحتلال في الميدان الى قرارات عسكرية بمنع التغطية والتصوير والتحرك في عدد من المناطق، خاصة في محافظة الخليل، بذريعة اعلان مناطق انها عسكرية مغلقة.



26-12-2017: محكمة الاحتلال الاسرائيلي، تصدر حكما على الاسيرة الصحافية استبرق التميمي (22 عاماً) من رام الله، بالسجن عامين ودفع غرامة مالية 6 الاف شيقل، وذلك بعد ان تم تأجيل محاكمتها 11 مرة،و أمضت في سجون الاحتلال تسعة أشهر منذ اعتقالها من سكن للطالبات في30 آذار 2017، وهي طالبة في جامعة بيرزيت بكلية الإعلام تخصص الإذاعة والتلفزيون، وتقبع بسجن الدامون.



28/12/2017: رفضت محكمة الاحتلال العليا الالتماس الذي تقدم به محامي الأسير الصحفي همام محمد حنتش (27عاماً) من مدينة دورا جنوب الخليل لإنهاء اعتقاله الإداريّ، الذي جُدد له مرتين. وذلك بحجة التحريض من خلال عمله الصحفي، حيث يعمل صحفياً بشكل حر وفردي، مع عدد من الوسائل الإعلامية المحلية الفلسطينية.



29/12/2017: منعت قوات الاحتلال الطواقم الصحفية من ممارسة عملها وحاولت الاعتداء عليها، واستهدفتها بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، خلال تغطيتها لمسيرة سلمية على المدخل الجنوبي لمدينة قلقيلية.



29-12-2017: أصيب عدد من الصحفيين بشظايا قنابل الصوت التي أطلقها جنود الاحتلال صوبهم خلال تغطيتهم عمليات قمع في باب الزاوية وسط الخليل، بعد وصول مسيرة منددة بقرار ترمب إلى المنطقة، عقب أداء المواطنين صلاة الظهر في ميدان ابن رشد القريب.