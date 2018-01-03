أمطار وعواصف.. منخفض "رندة" يصل البلاد خلال ساعات



حيث من المتوقع، أن تهطل الأمطار في الساعات المقبلة في المناطق الشمالية الساحلية والداخلية، نتيجة اضطرابات جوية تسبق العبور الفعلي للمنخفض الجوي.



ويوم غد الخميس، أيضاً سيطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار فوق المناطق الشمالية من البلاد، كما يحتمل تساقط أمطار محلية على المناطق الوسطى والجنوبية في بعض الأحيان.



وخلال ساعات الليل المتأخرة من ليلة الخميس/ الجمعة يشتد تساقط الأمطار شمالاً، ويمتد فجر الجمعة لباقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً.



أما في ساعات فجر وصباح الجمعة ، يتوقع أن تهطل الأمطار الغزيرة في شمال ووسط البلاد بالإضافة إلى شمال ووسط الشريط الغربي من الأردن، بحيث تكون غزيرة ومصحوبة بتساقط البرد، وحدوث العواصف الرعدية أحياناً، ويتوقع استمرار هطول الأمطار يوم الجمعة في جميع المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء من المناطق الجنوبية، مع رياح قوية ونشطة، خصوصاً في الجبال، وتكون الأجواء باردة بشكل ملحوظ، حيث ستسجل درجة الحرارة العظمى 8 سْ في الجبال الفلسطينية معظم ساعات النهار، وتنخفض ليلاً الى 6 درجات، في حين تسجل درجة الحرارة في الساحل الفلسطيني 12 سْ ليلاً ونهاراً.



واعتباراً من ساعات ظهر وعصر السبت، يبدأ تأثير المنخفض الجوي بالانحسار التدريجي عن بعض المناطق، خصوصاً شمال البلاد، مع استمرار فرص هطول الأمطار المتفرقة، خصوصاً وسط وجنوب البلاد، ويستقر الطقس تدريجياً.





رام الله - دنيا الوطنأظهرت أحدث صور الأقمار الصناعية، حركة الغيوم الماطرة والرطبة في وسط البحر الأبيض المتوسط، وتحديداً في المنطقة الواصلة بين غرب مصر والسواحل اليونانية شمالاً، قادماً من جنوب إيطاليا، مشبع برياح أطلسية باردة.وبحسب موقع "طقس فلسطين" فإنه من المتوقع، أن يكتسب هذا المنخفض العميق المزيد من القوة والمزيد من الرطوبة خلال سيره نحو شواطئ بلاد الشام وفلسطين في الساعات المقبلة.ومن المتوقع، أن تتأثر المناطق الجنوبية من فلسطين والأردن وأجزاء من وسطهما بموجة غبار متوقعة يوم الغد، وتحديداً مع ساعات المساء والليل، وقد تكون كثيفة.وأكد موقع طقس فلسطين، أن الموجة الغبارية، ستنقشع مع الأمطار الغزيرة المتوقعة يوم بعد غد الجمعة، وتحل محلها الأمطار الشاملة والغزيرة.