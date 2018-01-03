أمطار وعواصف.. منخفض "رندة" يصل البلاد خلال ساعات

أمطار وعواصف.. منخفض "رندة" يصل البلاد خلال ساعات
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت أحدث صور الأقمار الصناعية، حركة الغيوم الماطرة والرطبة في وسط البحر الأبيض المتوسط، وتحديداً في المنطقة الواصلة بين غرب مصر والسواحل اليونانية شمالاً، قادماً من جنوب إيطاليا، مشبع برياح أطلسية باردة.

وبحسب موقع "طقس فلسطين" فإنه من المتوقع، أن يكتسب هذا المنخفض العميق المزيد من القوة والمزيد من الرطوبة خلال سيره نحو شواطئ بلاد الشام وفلسطين في الساعات المقبلة.

ومن المتوقع، أن تتأثر المناطق الجنوبية من فلسطين والأردن  وأجزاء من وسطهما بموجة غبار متوقعة يوم الغد، وتحديداً مع ساعات المساء والليل، وقد تكون كثيفة.

وأكد موقع طقس فلسطين، أن الموجة الغبارية، ستنقشع مع الأمطار الغزيرة المتوقعة يوم بعد غد الجمعة، وتحل محلها الأمطار الشاملة والغزيرة.

حيث من المتوقع، أن تهطل الأمطار في الساعات المقبلة في المناطق الشمالية الساحلية والداخلية، نتيجة اضطرابات جوية تسبق العبور الفعلي للمنخفض الجوي.

ويوم غد الخميس، أيضاً سيطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار فوق المناطق الشمالية من البلاد، كما يحتمل تساقط أمطار محلية على المناطق الوسطى والجنوبية في بعض الأحيان.

وخلال ساعات الليل المتأخرة من ليلة الخميس/ الجمعة يشتد تساقط الأمطار شمالاً، ويمتد فجر الجمعة لباقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً.

أما في ساعات فجر وصباح الجمعة ، يتوقع أن تهطل الأمطار الغزيرة في شمال ووسط البلاد بالإضافة إلى شمال ووسط الشريط الغربي من الأردن، بحيث تكون غزيرة ومصحوبة بتساقط البرد، وحدوث العواصف الرعدية أحياناً، ويتوقع استمرار هطول الأمطار يوم الجمعة في جميع المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء من المناطق الجنوبية، مع رياح قوية ونشطة، خصوصاً في الجبال، وتكون الأجواء باردة بشكل ملحوظ، حيث ستسجل درجة الحرارة العظمى 8 سْ في الجبال الفلسطينية معظم ساعات النهار، وتنخفض ليلاً الى 6 درجات، في حين تسجل درجة الحرارة في الساحل الفلسطيني 12 سْ ليلاً ونهاراً.

واعتباراً من ساعات ظهر وعصر السبت، يبدأ تأثير المنخفض الجوي بالانحسار التدريجي عن بعض المناطق، خصوصاً شمال البلاد، مع استمرار فرص هطول الأمطار المتفرقة، خصوصاً وسط وجنوب البلاد، ويستقر الطقس تدريجياً.

أخبار ذات صلة

السبت: احتجاجات في بيت لحم ضد تسريب أملاك الكنسية للاحتلال

السبت: احتجاجات في بيت لحم ضد تسريب أملاك الكنسية للاحتلال

حالة من عدم الاستقرار على أسعار العملات

حالة من عدم الاستقرار على أسعار العملات

الخميس: الجو غائم جزئيا لغائم وفرصة لتساقط الامطار شمالاً

الخميس: الجو غائم جزئيا لغائم وفرصة لتساقط الامطار شمالاً

إحالة 6300 موظف عسكري للتقاعد المبكر

إحالة 6300 موظف عسكري للتقاعد المبكر

طائرات ودبابات الاحتلال تقصف شرق مدينة رفح

طائرات ودبابات الاحتلال تقصف شرق مدينة رفح

الرئيس يتسلم تقرير نتائج التعداد العام للاجئين الفلسطينيين بمخيمات لبنان

الرئيس يتسلم تقرير نتائج التعداد العام للاجئين الفلسطينيين بمخيمات لبنان

التعليقات

الدنيا حكايات

خيارات ترامب ضد السلطة الفلسطينية

خيارات ترامب ضد السلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حالة من عدم الاستقرار على أسعار العملات

حالة من عدم الاستقرار على أسعار العملات

الخميس: الجو غائم جزئيا لغائم وفرصة لتساقط الامطار شمالاً

الخميس: الجو غائم جزئيا لغائم وفرصة لتساقط الامطار شمالاً

الرئيس يتسلم تقرير نتائج التعداد العام للاجئين الفلسطينيين بمخيمات لبنان

الرئيس يتسلم تقرير نتائج التعداد العام للاجئين الفلسطينيين بمخيمات لبنان

مصر: قانون الكنيست الإسرائيلي بشأن &#34;القدس الموحدة&#34; مخالف للشرعية الدولية

مصر: قانون الكنيست الإسرائيلي بشأن "القدس الموحدة" مخالف للشرعية الدولية

عربي

نصر الله: إعلان ترامب حول القدس يعني نهاية إسرائيل

نصر الله: إعلان ترامب حول القدس يعني نهاية إسرائيل

غارة أمريكية بمقديشيو تقتل اثنين من حركة الشباب الصومالية

غارة أمريكية بمقديشيو تقتل اثنين من حركة الشباب الصومالية

مقتل 20 مسلحاً في غارة جوية للمقاتلات المصرية شمال سيناء

مقتل 20 مسلحاً في غارة جوية للمقاتلات المصرية شمال سيناء

صور: هل دخل والد &#34;الوليد بن طلال&#34; بإضراب عن الطعام؟

صور: هل دخل والد "الوليد بن طلال" بإضراب عن الطعام؟

منوعات

هذه الطفلة أصبحت أجمل ممثلات الدراما

هذه الطفلة أصبحت أجمل ممثلات الدراما

ملابس إليسا في رأس السنة هي الأسوأ بين الفنانات

ملابس إليسا في رأس السنة هي الأسوأ بين الفنانات

في أجرأ تصريح .. سعد الصغير يتباهي بمصدر أمواله &#34;الحرام&#34;

في أجرأ تصريح .. سعد الصغير يتباهي بمصدر أمواله "الحرام"

&#34;أبو نورة&#34; يصدح في مسقط رأسه بعد غياب 34 عاماَ

"أبو نورة" يصدح في مسقط رأسه بعد غياب 34 عاماَ