قائد الحرس الثوري الايراني يعلن انتهاء "الفتنة الحالية" في إيران

قائد الحرس الثوري الايراني يعلن انتهاء "الفتنة الحالية" في إيران
رام الله - دنيا الوطن
قال القائد العام للحرس الثوري الايراني إن "التهديدات العسكرية والأمنية ضد ايران لن تفلح"، معلنًا في النفس ذاته "نهاية الفتنة الحالية"!

وأكد اللواء محمد علي جعفري في تصريح إن "الأعداء يعلمون بانهم لا يمكنهم ابدا تهديد الجمهورية الاسلامية الايرانية من الناحية العسكرية وقد عبأوا كل ارصدتهم بعد الدفاع المقدس (1980-1988) لتنفيذ التهديدات الثقافية والاقتصادية والأمنية ضد ايران وستكون هزيمتهم حتمية في هذا المجال ايضا باذن الباري تعالى". واعتبر أنه عندما ينتصر شعب تعم الفضى في المنطقة. 

وأوضح جعفري "نحن نضحي حتى الموت من أجل استقلال الجمهورية الاسلامية الايرانية"، مضيفا أن ايران "لا تتلاسن أبدا مع حكومة بذيئة وضعيفة بل تثبت وجودها فقط في العمل والارادة والثبات والقدرة".

وأكد قائلا إن "الأعداء واذنابهم العملاء من امثال آل سعود ليصرخوا ويشتموا ما شاء لهم لكنهم يعرفون بأن طريقنا وهدفنا قد اثمر في العالم".

واتهم اللواء جعفري كل من "أمريكا والصهاينة وآل سعود" بإصدار الأوامر لداعش كي يتسلل عناصره إلى ايران بغية تنفيذ عمليات تفجير وتخريب.

كما اتهم جعفري من وصفهم على أنهم "مثيرو الفتنة" وأسيادهم بقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات، بغية توجيه أصابع الاتهام نحو الجمهورية الاسلامية الايرانية، موضحا "رأينا سيناريوهات القتل في قهدريجان وايذة ونجف آباد حتى أن اثنين من الاخوة التعبويين استشهدا برصاص بندقية صيد ومدية، حيث كانوا (مثيرو الفتنة) يقومون بتوجيه هذه الجرائم من بين المتجمعين".

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