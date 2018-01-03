مقتل 14 شخصا في اعتداء انتحاري استهدف مسجدا في نيجيريا

رام الله - دنيا الوطن

قتل 14 شخصا اليوم الأربعاء عندما فجر انتحاري نفسه في مسجد على حدود نيجيريا مع الكاميرون، بحسب ما أفاد حراس مدنيون وكالة فرانس برس.



والمهاجم الذي يعتقد انه من عناصر جماعة "بوكو حرام" المتطرفة فجر نفسه بين المصلين في جامع غامبورو، ما أدى إلى تدميره، ومقتل 14 شخصا ممكن كانوا بداخله.



وقال أحد الحراس المدنيين ويدعى عمر كشالا إنه "تم انتشال 14 جثة من بين الركام" مضيفا ان المسجد دُمر بالكامل.



وتابع كشالا: إن المؤذن فقط نجا من الموت ونعتقد أن هناك مزيدا من الجثث تحت الركام، ولذلك نتوقع ارتفاع حصيلة القتلى.