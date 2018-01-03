الاحتلال يغلق مدخل بلدة ترمسعيا بحاجز عسكري

رام الله - دنيا الوطن

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، المدخل الرئيس لبلدة ترمسعيا شمال شرق محافظة رام الله والبيرة، بشكل شبه تام في مسلك الخروج.



وتسبب هذا العدوان بإعاقة حركة تنقل مواطني بلدات وقرى: ترمسعيا، وخربة أبو فلاح، والمزرعة الشرقية، حيث تعمد جنود الاحتلال، تأخير خروج المركبات من خلال إغلاق الطريق، وعدم السماح للمواطنين بالمرور إلا بعد انتظار طويل، وعقب التدقيق في هوياتهم، وفحص المركبة.



وتشهد مداخل بلدتي ترمسعيا وسنجل المجاورة منذ أسابيع، انتشاراً إسرائيلياً مكثفاً، يتزامن مع إعاقة تنقل المواطنين، تحت ذرائع أمنية واهية.