القسام: لن يرى الاحتلال جنوده الأسرى إلا بعقد صفقة تبادل

القسام: لن يرى الاحتلال جنوده الأسرى إلا بعقد صفقة تبادل
كتائب الشهيد عز الدين القسام
رام الله - دنيا الوطن
قالت (كتائب القسام) الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس): إن وحدة الظل التابعة لها، لا تزال تمارس مهمتها الأساسية المنوطة بها من القيادة.

وأضافت الكتائب: "لن يرى الاحتلال جنوده الأسرى مهما حاول بكل ما يملك إلا بعقد صفقة تبادل حينها فقط سيخرج جنوده من غياهب المجهول إلى نور الدنيا، كما حدث مع الجندي جلعاد شاليط".

وأفصح القسام عن الحالة الوحيدة، التي من خلالها ينتهي عمل "وحدة الظل" وهي أن تبيض السجون الإسرائيلية من كافة الأسرى.  

يشار إلى أنه بدأ عمل الوحدة القسامية بعد أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في عملية أطلق عليها القسام (الوهم المتبدد) عام 2006، وقد كلفت قيادة الكتائب الوحدة بمهمة تأمين أسرى إسرائيل الذين يقعون في أسرها، وإبقائهم في دائرة المجهول، وإحباط جهود الجيش الإسرائيلي المبذولة بهذا الخصوص.

وتمكت الوحدة الاحتفاظ بشاليط مدة خمس سنوات، بعيداً عن أجهزة الأمن الإسرائيلية، حتى نفذت صفقة تبادل شاليط مقابل 1050 جنديًا إسرائيليًا.

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