الأحمد: عندما ننتهي من تمكين الحكومة بغزة سنبدأ بالملفات الأخرى

رام الله - دنيا الوطن

أكد عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، مفوض العلاقات الوطنية، أن الرئيس محمود عباس مصمم على إنجاز المصالحة الفلسطينية مع حركة حماس، رغم ما أسماه "العراقيل التي تقف أمام تمكين حكومة الوفاق الوطني".



وقال الأحمد إن "المصالحة تسير خطوة بخطوة، وعندما ننتهي من تمكين الحكومة في قطاع غزة سنبدأ بالملفات الأخرى، ولن ننقل إلى الخطوة الثانية طالما لم ننتهِ من الخطوة التي سبقتها".



وعن المجلس المركزي، فذكر أن المجلس المركزي الذي سيلتئم في الرابع عشر من الشهر الجاري برام الله، سيناقش إمكانية إعلان الأراضي المحتلة عام 1967، أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال، وذلك استنادا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 الصادر في التاسع والعشرين من تشرين ثاني/ نوفمبر 2012، وبالتالي تصبح فلسطين دولة تحت الاحتلال، والمطلوب من المجتمع الدولي التدخل لإنهاء هذا الاحتلال الاسرائيلي كما تدخل في قضايا دولية أخرى مشابهة.



وحول التهديدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية، أوضح أن الجانب الفلسطيني يخوض معركة سياسية مفتوحة مع الإدارة الأمريكية،

ولن نقبل تحت أي ظرف أن تكون الولايات المتحدة الامريكية شريكا لنا في عملية سلام قبل أن تتراجع عن إعلانها حول القدس.



وتابع الأحمد: "ترامب هدد اليوم بقطع أموال المساعدات عن السلطة الوطنية الفلسطينية، ونحن نقول له: إن كل أموال الدنيا لن تجعلنا نرضخ.. فهو خرج عن القرارات الدولية التي تعترف

بحل الدولتين، عبر اعلانه القدس عاصمة لإسرائيل".



وأشار إلى إن "الإدارة الأمريكية وافقت على خطة خارطة الطريق عام 2003، وساهمت في صياغتها، وأقرها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 1515، لكن ترامب

عبر اعلانه الأخير حول القدس أعلن تراجع الإدارة الامريكية عن ذلك، وبالتالي التخلي عن حل الدولتين".



وأكد الأحمد أن القيادة الفلسطينية لن تساوم في قضية القدس، كما لن تتخلى عن رعاية أسر الشهداء والجرحى، ولن تقبل الوصاية من أحد على قرارها.