الأحمد: عندما ننتهي من تمكين الحكومة بغزة سنبدأ بالملفات الأخرى

الأحمد: عندما ننتهي من تمكين الحكومة بغزة سنبدأ بالملفات الأخرى
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح - عزام الأحمد
رام الله - دنيا الوطن
 أكد عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، مفوض العلاقات الوطنية، أن الرئيس محمود عباس مصمم على إنجاز المصالحة الفلسطينية مع حركة حماس، رغم ما أسماه "العراقيل التي تقف أمام تمكين حكومة الوفاق الوطني".

وقال الأحمد إن "المصالحة تسير خطوة بخطوة، وعندما ننتهي من تمكين الحكومة في قطاع غزة سنبدأ بالملفات الأخرى، ولن ننقل إلى الخطوة الثانية طالما لم ننتهِ من الخطوة التي سبقتها".

وعن المجلس المركزي، فذكر أن المجلس المركزي الذي سيلتئم في الرابع عشر من الشهر الجاري برام الله، سيناقش إمكانية إعلان الأراضي المحتلة عام 1967، أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال، وذلك استنادا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 الصادر في التاسع والعشرين من تشرين ثاني/ نوفمبر 2012، وبالتالي تصبح فلسطين دولة تحت الاحتلال، والمطلوب من المجتمع الدولي التدخل لإنهاء هذا الاحتلال الاسرائيلي كما تدخل في قضايا دولية أخرى مشابهة.

وحول التهديدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية، أوضح أن الجانب الفلسطيني يخوض معركة سياسية مفتوحة مع الإدارة الأمريكية،
ولن نقبل تحت أي ظرف أن تكون الولايات المتحدة الامريكية شريكا لنا في عملية سلام قبل أن تتراجع عن إعلانها حول القدس.

وتابع الأحمد: "ترامب هدد اليوم بقطع أموال المساعدات عن السلطة الوطنية الفلسطينية، ونحن نقول له: إن كل أموال الدنيا لن تجعلنا نرضخ.. فهو خرج عن القرارات الدولية التي تعترف
بحل الدولتين، عبر اعلانه القدس عاصمة لإسرائيل".

وأشار إلى إن "الإدارة الأمريكية وافقت على خطة خارطة الطريق عام 2003، وساهمت في صياغتها، وأقرها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 1515، لكن ترامب
عبر اعلانه الأخير حول القدس أعلن تراجع الإدارة الامريكية عن ذلك، وبالتالي التخلي عن حل الدولتين".

وأكد الأحمد أن القيادة الفلسطينية لن تساوم في قضية القدس، كما لن تتخلى عن رعاية أسر الشهداء والجرحى، ولن تقبل الوصاية من أحد على قرارها.

أخبار ذات صلة

عريقات: سنعرض أي اتفاق سلام مستقبلي للاستفتاء الشعبي

عريقات: سنعرض أي اتفاق سلام مستقبلي للاستفتاء الشعبي

كتائب القسام تنشر صور جديدة لـ&#34;شاليط&#34; أثناء احتجازه بغزة

كتائب القسام تنشر صور جديدة لـ"شاليط" أثناء احتجازه بغزة

القسام: لن يرى الاحتلال جنوده الأسرى إلا بعقد صفقة تبادل

القسام: لن يرى الاحتلال جنوده الأسرى إلا بعقد صفقة تبادل

والد &#34;عهد التميمي&#34;: يحققون مع ابنتي وكأنها تدير خلايا عسكرية

والد "عهد التميمي": يحققون مع ابنتي وكأنها تدير خلايا عسكرية

تخريج دفعة من ضباط الحرس الرئاسي في البحرين

تخريج دفعة من ضباط الحرس الرئاسي في البحرين

جدول الكهرباء بغزة سيشهد نقلة إيجابية كبيرة

جدول الكهرباء بغزة سيشهد نقلة إيجابية كبيرة

التعليقات

الدنيا حكايات

خيارات ترامب ضد السلطة الفلسطينية

خيارات ترامب ضد السلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تخريج دفعة من ضباط الحرس الرئاسي في البحرين

تخريج دفعة من ضباط الحرس الرئاسي في البحرين

الجبهة الشعبية للادارة الأمريكية: حقوقنا غير خاضعة للمساومة

الجبهة الشعبية للادارة الأمريكية: حقوقنا غير خاضعة للمساومة

النرويج: لم نغير سياساتنا التمويلية للمؤسسات الفلسطينية

النرويج: لم نغير سياساتنا التمويلية للمؤسسات الفلسطينية

الوزير صيدم يطلع القنصل البريطاني العام على واقع التعليم وتحدياته

الوزير صيدم يطلع القنصل البريطاني العام على واقع التعليم وتحدياته

عربي

غارة أمريكية بمقديشيو تقتل اثنين من حركة الشباب الصومالية

غارة أمريكية بمقديشيو تقتل اثنين من حركة الشباب الصومالية

مقتل 20 مسلحاً في غارة جوية للمقاتلات المصرية شمال سيناء

مقتل 20 مسلحاً في غارة جوية للمقاتلات المصرية شمال سيناء

صور: هل دخل والد &#34;الوليد بن طلال&#34; بإضراب عن الطعام؟

صور: هل دخل والد "الوليد بن طلال" بإضراب عن الطعام؟

وزير الدفاع المصري: لن نسمح بالمساس بأمن البلاد واستقرارها

وزير الدفاع المصري: لن نسمح بالمساس بأمن البلاد واستقرارها

منوعات

&#34;أجت 2018&#34;.. قاسم وشادي يهددان &#34;ترامب&#34; بجرأة وهذه ردة فعله المتوقعة

"أجت 2018".. قاسم وشادي يهددان "ترامب" بجرأة وهذه ردة فعله المتوقعة

زفاف شيماء هلالي بشكل مُفاجئ من ألماني وسيم للغاية

زفاف شيماء هلالي بشكل مُفاجئ من ألماني وسيم للغاية

الموت يفجع البحرين برائد أغنيتها

الموت يفجع البحرين برائد أغنيتها

محمود ياسين يصدم الجميع بملامحه في أحدث ظهور له

محمود ياسين يصدم الجميع بملامحه في أحدث ظهور له