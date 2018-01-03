والد "عهد التميمي": يحققون مع ابنتي وكأنها تدير خلايا عسكرية

والد عهد التميمي للميادين: يحققون مع ابنتي وكأنها تدير خلايا عسكرية!



قال باسم التميمي والد الطفلة الفلسطينية عهد: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتعامل مع ابنته وكأنه تدير خلايا عسكرية، ويؤكد أن محاكمة ابنته هي مسرحية لإيهام العالم بأن إسرائيل دولة ديمقراطية وفيها قضاء، مضيفًا: يحققون مع ابنتي عهد وكأنها تدير خلايا عسكرية، حيث تمارس ضدها كل أساليب التحقيق القاسية.



واعتبر والد عهد في مقابلة مع (الميادين) أن ابنته "هزّت الاحتلال الإسرائيلي الغارق بالأوهام التوراتية وعقدة التفوّق على الآخرين"، ما دفع بالوزيرين الإسرائيليين نفتالي بينيت وأفغدور ليبرمان لإطلاق تصريحات ضد عهد لمجاراة اليمين الإسرائيلي.



وروى التميمي كيف أن عهد كانت تسخر من الضباط الإسرائيليين، وكيف كانت منتشية أمامهم بإحساس النصر، مشيرًا إلى أن ابنته كشفت في إحدى المرّات عندما زارتها أمها وقريبتها بشكل مفاجئ وجود أجهزة تنصّت في الغرفة التي كانت تتواجد فيها، حيث راحت تبحث عنها حتى وجدتها لتبدأ بعدها بالسخرية من الإسرائيليين.



وعن المحاكمة التي تتعرّض لها عهد، أكّد التميمي أن ما يجري هو مجرّد مسرحية لإيهام العالم أن في إسرائيل قضاء وديمقراطية، مؤكداً أنه في النهاية هناك من يتخذ القرارات من خلف الكواليس.



وفي هذا الإطار ذكّر التميمي بأنّ أخته كانت قد قُتلت في محكمة عسكرية عندما كانت تبحث عن ابنها



وأكّد أن ابنته وعائلته قاومت الجنود الإسرائيليين في قريتها ليس فقط لأنهم حاولوا اقتحام منزل العائلة، بل لأن الجنود يمثّلون الاحتلال المعتدي.



وأسف والد الطفلة عهد التميمي لكون عائلته تحضر بشكل استثنائي في المشهد الفلسطيني اليوم، معتبراً أن صورة هذه العائلة يجب أن تكون عنوان المشهد الفلسطيني.



وأشار التميمي إلى أن حالة التعاطف العربي مع ابنته اليوم لم تكن لأجل ابنته فقط، بل لأنها تمثل تعاطفاً مع لحظة المواجهة ومزاج الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي.



وشدد على أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخير بشأن القدس لن يغيّر شيئاً، لافتاً إلى ملكية هذه المدينة التي تعود للفلسطينيين يثبتها التاريخ والجغرافيا.