تخريج دفعة من ضباط الحرس الرئاسي في البحرين

تخريج دفعة من ضباط الحرس الرئاسي في البحرين
رام الله - دنيا الوطن
شهدت العاصمة البحرينية المنامة، اليوم الأربعاء، حفل تخريج الدفعة 12 من دورة مرشحي الضباط في كلية عيسى العسكرية الملكية التي شارك فيها عشرات من الطلاب من مختلف الدول العربية.

وشارك في الدورة أربعة طلبة فلسطينيين من جهاز الحرس الرئاسي، وحصل الخريج الملازم حمزة عبد الله عبد الرحيم على المركز الاول للطلبة العرب المشاركين في الدورة.

وبهذه المناسبة رفع صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد ممكلة البحرين النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء و معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين أسمى آيات التهنئة والتبريكات لدولة فلسطين على تخرج الضباط الفلسطينيين من الحرس الرئاسي برتبة ملازم.

هذا و حضر حفل التخريج ممثلين عن الدول المشاركة في الدورة و كافة قيادات الجيش البحريني وكافة السفراء في المملكة البحرينية.



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