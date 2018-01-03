جدول الكهرباء بغزة سيشهد نقلة إيجابية كبيرة

خاص دنيا الوطن

قال محمد ثابت الناطق باسم شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة: إن هناك احتمالات كبيرة بأن يتم بدءًا من يوم غد الخميس، توصيل 50 ميغا واط من كهرباء الخطوط الإسرائيلية لقطاع غزة.



وأضاف ثابت لـ"دنيا الوطن": عند وصول هذه الكمية من شركة الكهرباء الإسرائيلية، سنعلن للمواطنين عن جدول الكهرباء الذي سيطبق في قطاع غزة.



وأوضح، استناجًا من كمية الميغات التي ستدخل القطاع والمقدرة بخمسين ميغا واط، فإن الكهرباء في قطاع غزة، ستتحسن بشكل كبير، لافتًا إلى أن هذه الكمية تشكل نقلة إيجابية كبيرة لصالح الجدول لاسيما بعد مرحلة من تطبيق جدول 4 ساعات.



وعن الخطوط المصرية، أشار الناطق باسم شركة توزيع الكهرباء، إلى أن التواصل مع الجانب المصري موجود، ومن المتوقع خلال الفترة القريبة المقبلة، أن يتم إيصال خطوط الكهرباء المصرية لصالح الخطوط جنوب القطاع.



وكان مجلس الوزراء الفلسطيني، قد قرر اليوم الأربعاء، الموافقة على إعادة الـ 50 ميجاواط من خطوط الكهرباء المغذية للمحافظات الجنوبية، على أن تلتزم شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، بموجبات هذا القرار.