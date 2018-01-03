الجبهة الشعبية للادارة الأمريكية: حقوقنا غير خاضعة للمساومة

رام الله - دنيا الوطن

دانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الإبتزاز الذي تمارسه الإدارة الأمريكية بالتهديد في قطع المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية وعن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).



وقالت الجبهة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: نرى في هذا إبتزاز الادارة الأمريكية خطوةً إضافية في التعبير عن معاداتها للشعب الفلسطيني، ووسيلةً عدوانية بائسة وواهمة بالإعتقاد على قدرتها في تمرير وفرض شروطها وشروط الاحتلال الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية.



وأكدت الشعبية بأن حقوقنا الوطنية غير خاضعة للمساومة وأن الشعب الفلسطيني الذي يرفض المساعدات المسمومة، قادر على الصمود أمام الحصار الذي يتعرض له، وعلى الدفاع عن قضيته وحقوقه الوطنية بكل ما يملك، وبدمائه التي لن تتوقف إلاّ بهزيمة الاحتلال، ورد الصاع صاعين لحلفائه، وفِي مقدمتهم الحليف الأمريكي.