الكنيست مع إعدام الفلسطينيين "منفذي العمليات"

رام الله - دنيا الوطن

صادق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية الأولى، على قانون فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين منفذي العمليات التي تؤدي لمقتل إسرائيليين سواءً أكانوا جنودًا أو مستوطنين.



وبالقراءة التمهيدية للمشروع الذي قدمته كتلة حزب (إسرائيل بيتنا) فقد صوّت 52 عضوًا لصالح القانون مقابل 49 عضوًا ضده.



وكان وزير الجيش الإسرائيلي افيغدور ليبرمان، قد قال الأسبوع الماضي: إنه "حان الوقت لكي يتم التصويت لصالح مشروع القانون، حتى نضع حدا للعمليات".