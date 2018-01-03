كيف علقت "أونروا" على تهديدات الإدارة الأمريكية بقطع التمويل عنها؟

كيف علقت "أونروا" على تهديدات الإدارة الأمريكية بقطع التمويل عنها؟
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا): إنه لم يتم اعلام الوكالة من قبل الادارة الأمريكية بأية تغييرات في التمويل الأمريكي للأونروا.

وأضافت أونروا في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "أن أكبر عشرة مانحين يقدمون للأونروا أكثر من 80% من الدخل الذي نحصل عليه، ونحن ممتنين لهم على دعمهم؛ وسنعمل بلا هوادة مع كافة شركائنا لتغطية المتطلبات التمويلية لعام 2018".

وأوضح أن مساهمة الوكالة، في التنمية البشرية، وبشكل ملحوظ من خلال خدمات التعليم والرعاية الصحية، توصف بأنها أمر لا
يمكن الاستغناء عنه من أجل كرامة لاجئي فلسطين والاستقرار في المنطقة.

ونشرت أونروا احصائية ما تحصل عليه من الدول المانحة، فظهر أن الولايات المتحدة الأمريكية تمنح أونروا 364,265,585 مليون دولار أمريكي، فيما الاتحاد الأوروبي يمنحها 143,137,340 مليون دولار، (بما في ذلك مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية).

أما ألمانيا فتمنح الوكالة 76,177,343 مليون دولار، أما السويد
61,827,964 مليون دولار، فيما المملكة المتحدة فتمنح أونروا 60,302,892 مليون دولار.

وأشارت الوكالة، أن المملكة العربية السعودية تمنح 51,275,000 مليون دولار، كما أن اليابان فتمنح 43,062,169 مليون دولار، وسويسرا 26,938,805 مليون دولار، وكذلك النرويج تمنح 26,313,359، وهولندا تمنح الوكالة 20,877,507 مليون دولار.

ويصبح بذلك المجموع الكامل 874,177,965 مليون دولار امريكي.

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