غارة أمريكية بمقديشيو تقتل اثنين من حركة الشباب الصومالية

فيديو أرشيفي: مقتل قائد من حركة الشباب الصومالية بغارة أمريكية

رام الله - دنيا الوطنلقي عنصريْن من حركة الشباب الصومالية مصرعهما اليوم الأربعاء، في غارة جوية شنتها الطائرات الامريكية غرب العاصمة مقديشو.واسفرت الغارة الجوية الامريكية عن تدمير سيارة تحمل متفجرات، بحسب ما اعلن موقع أخبار مصر نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.وأوضحت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أنه تم شن الغارة الجوية أمس على بعد نحو خمسين كيلومترا غرب مقديشيو ما حال دون استخدام هذه المتفجرات ضد سكان العاصمة، بحسب ما نشر على موقع شبكة (إيه بي سي) الأمريكية .وذكرت الشبكة الأمريكية أن الولايات المتحدة نفذت – خلال عام 2017 – أن أكثر من ثلاثين ضربة بطائرات بدون طيار في الصومال ضد حركة الشباب بعدما وافقت إدارة الرئيس دونالد ترامب أوائل 2017 على توسيع العمليات العسكرية في الصومال.