صرف رواتب الموظفين العموميين غداً الخميس

رام الله - دنيا الوطن

أعلن مدير عام الرواتب في وزارة المالية والتخطيط عبد الجبار سالم، أن رواتب الموظفين العموميين عن شهر كانون الأول، سيتم صرفها يوم غد الخميس، عبر البنوك.