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شؤون فلسطينية
صرف رواتب الموظفين العموميين غداً الخميس
2018-01-03
توضيحية
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رام الله - دنيا الوطن
أعلن مدير عام الرواتب في وزارة المالية والتخطيط عبد الجبار سالم، أن رواتب الموظفين العموميين عن شهر كانون الأول، سيتم صرفها يوم غد الخميس، عبر البنوك.
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