النرويج: لم نغير سياساتنا التمويلية للمؤسسات الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن

نفت مديرة مكتب تمثيل النرويج لدى فلسطين، السفيرة هيلدا هارالدستاد، صحة الأنباء المحلية التي تم تداولها مؤخرًا حول وجود تغيير في سياسة الحكومة النرويجية الخاصة بالدعم التنموي للمؤسسات الأهلية الفلسطينية.



وأوضحت السفيرة هارد، خلال لقائها مع مساعد الوزير للشؤون الأوروبية السفيرة أمل جادو، بمقر وزارة الخارجية والمغتربين في رام الله، اليوم الأربعاء، أن سياسة الحكومة النرويجية الخاصة بالدعم التنموي للمؤسسات الأهلية الفلسطينية لم تتغير، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.



وأضافت أن كافة الأخبار المحلية التي تم تداولها في الأسابيع الماضية حول هذا الأمر، ما هي إلا شائعات تروج لها وسائل الإعلام الاسرائيلية.



وأشارت إلى أن مكتب تمثيل النرويج أصدر بياناً على موقعه الالكتروني، يؤكد أن النرويج تستمر في دعم المؤسسات الأهلية لدى الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، لإيمانها بأنهما شركاء فاعلون في الوصول لحل الدولتين وإحلال السلام.



وأوضحت أن حكومة بلادها لا تقوم بدعم حركة المقاطعة الفلسطينية نفسها، إلا أن الدعم النرويجي للمؤسسات الأهلية الفلسطينية لن يتأثر، وإن كانت هذه المؤسسات اعضاء في شبكة اللجنة الوطنية للمقاطعة.