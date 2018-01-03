الوزير صيدم يطلع القنصل البريطاني العام على واقع التعليم وتحدياته

الوزير صيدم يطلع القنصل البريطاني العام على واقع التعليم وتحدياته
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
أطلع وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، القنصل البريطاني العام  فيليب هول، على واقع التعليم في فلسطين والتحديات التي يواجهها في ظل انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق هذا القطاع.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه اليوم، مع هول في مقر الوزارة برام الله، بحضور وكيل الوزارة د. بصري صالح، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة نديم سامي.

وأشاد صيدم بالعلاقة التعاونية بين البلدين، في دعم القطاع التعليمي عبر عديد البرامج التعليمية المشتركة، خاصةً من خلال المجلس الثقافي البريطاني، متطرقاً إلى التحديات التي تمر بها العملية التعليمية لا سيما في القدس وقطاع غزة والمناطق المسماة "ج"، لافتاً إلى الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل التصدي لهذه التحديات وإيجاد حلول لها.

وتطرق صيدم إلى تركيز الوزارة في الفترة الراهنة على التعليم في قطاع غزة، باعتباره من الأولويات الحالية في ظلّ استعادة الوحدة الوطنية والمضي قدماً في دعم المسيرة التعليمية والنهوض بها.

بدوره، تحدث صالح عن أبرز البرامج التربوية النوعية التي تنفذها الوزارة، واهتمامها الكبير بإحداث نقلة نوعية على صعيد التعليم، خاصةً في مجالات تطوير المناهج الدراسية، والتعليم المهني والتقني، وتأهيل الكوادر التعليمية وتدريبها، وتحسين نوعية التعليم وتجويد مخرجاته، وغيرها من القضايا التطويرية التي تشكل منطلقات العام الذي حمل عنوان "عام التعليم العالي".

من جهته، أكد هول اهتمام بلاده وديمومة دعمها المتواصل للقطاع التعليمي في فلسطين، ومواصلة تقديم خدمات نوعية لهذا القطاع عبر الجهات المختصة والشريكة، مشيداً بالدور الريادي الذي تقوم به وزارة التربية لقيادة تغيير حقيقي في المنظومة التربوية ومد جسور قوية تهدف إلى توسيع آفاق الشراكة في عديد المجالات، وعلى رأسها التبادل الثقافي والعلمي والأكاديمي وتنشئة الأجيال على القيم الإنسانية العالمية.  

كما تناول اللقاء بعض القضايا المتعلقة بالواقع السياسي الراهن وانعكاساته على التعليم، خاصة في ظل ما يتعرض له هذا القطاع في القدس من عمليات اعتقال الأطفال والطلبة، وتشويه معالم الهوية الوطنية الجمعية عبر استهداف المناهج الفلسطينية وتحريفها، والتحريض ضد هذه المناهج، وأسرلة التعليم وتهويده.

أخبار ذات صلة

عريقات: سنعرض أي اتفاق سلام مستقبلي للاستفتاء الشعبي

عريقات: سنعرض أي اتفاق سلام مستقبلي للاستفتاء الشعبي

كتائب القسام تنشر صور جديدة لـ&#34;شاليط&#34; أثناء احتجازه بغزة

كتائب القسام تنشر صور جديدة لـ"شاليط" أثناء احتجازه بغزة

القسام: لن يرى الاحتلال جنوده الأسرى إلا بعقد صفقة تبادل

القسام: لن يرى الاحتلال جنوده الأسرى إلا بعقد صفقة تبادل

الأحمد: عندما ننتهي من تمكين الحكومة بغزة سنبدأ بالملفات الأخرى

الأحمد: عندما ننتهي من تمكين الحكومة بغزة سنبدأ بالملفات الأخرى

والد &#34;عهد التميمي&#34;: يحققون مع ابنتي وكأنها تدير خلايا عسكرية

والد "عهد التميمي": يحققون مع ابنتي وكأنها تدير خلايا عسكرية

تخريج دفعة من ضباط الحرس الرئاسي في البحرين

تخريج دفعة من ضباط الحرس الرئاسي في البحرين

التعليقات

الدنيا حكايات

خيارات ترامب ضد السلطة الفلسطينية

خيارات ترامب ضد السلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تخريج دفعة من ضباط الحرس الرئاسي في البحرين

تخريج دفعة من ضباط الحرس الرئاسي في البحرين

الجبهة الشعبية للادارة الأمريكية: حقوقنا غير خاضعة للمساومة

الجبهة الشعبية للادارة الأمريكية: حقوقنا غير خاضعة للمساومة

النرويج: لم نغير سياساتنا التمويلية للمؤسسات الفلسطينية

النرويج: لم نغير سياساتنا التمويلية للمؤسسات الفلسطينية

الوزير صيدم يطلع القنصل البريطاني العام على واقع التعليم وتحدياته

الوزير صيدم يطلع القنصل البريطاني العام على واقع التعليم وتحدياته

عربي

غارة أمريكية بمقديشيو تقتل اثنين من حركة الشباب الصومالية

غارة أمريكية بمقديشيو تقتل اثنين من حركة الشباب الصومالية

مقتل 20 مسلحاً في غارة جوية للمقاتلات المصرية شمال سيناء

مقتل 20 مسلحاً في غارة جوية للمقاتلات المصرية شمال سيناء

صور: هل دخل والد &#34;الوليد بن طلال&#34; بإضراب عن الطعام؟

صور: هل دخل والد "الوليد بن طلال" بإضراب عن الطعام؟

وزير الدفاع المصري: لن نسمح بالمساس بأمن البلاد واستقرارها

وزير الدفاع المصري: لن نسمح بالمساس بأمن البلاد واستقرارها

منوعات

&#34;أجت 2018&#34;.. قاسم وشادي يهددان &#34;ترامب&#34; بجرأة وهذه ردة فعله المتوقعة

"أجت 2018".. قاسم وشادي يهددان "ترامب" بجرأة وهذه ردة فعله المتوقعة

زفاف شيماء هلالي بشكل مُفاجئ من ألماني وسيم للغاية

زفاف شيماء هلالي بشكل مُفاجئ من ألماني وسيم للغاية

الموت يفجع البحرين برائد أغنيتها

الموت يفجع البحرين برائد أغنيتها

محمود ياسين يصدم الجميع بملامحه في أحدث ظهور له

محمود ياسين يصدم الجميع بملامحه في أحدث ظهور له