مصرع ستة أشخاص وإصابة 675 بـ868 حادث سير الشهر الماضي

رام الله - دنيا الوطن

لقي ستة أشخاص مصرعهم، وأصيب 13 آخرين بحراح خطيرة في 868 حادث سير وقعت الشهر الماضي بالضفة الغربية.



وقال بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، إن إدارة شرطة المرور سجلت 868 حادث سير نتج عنها مصرع ستة أشخاص وإصابة 675، وصفت حالة 13 منهم بالخطيرة، وإصابة 63 بالمتوسطة، 599 بالبسيطة.



وأشار البيان، الى أن شرطة المرور فحصت الشهر الماضي 19629 مركبة وأنزلت عن الشارع 679 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، وحررت 7808 مخالفة مرورية، وحجزت 529 مركبة للتأكد من قانونيتها واتلفت 776 مركبة غير قانونية.