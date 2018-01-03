فيديو: عريقات: نطالب العرب بقطع علاقاتهم مع الدول التي تنقل سفاراتها للقدس

فيديو: جانب من مقابلة عريقات مع قناة الجزيرة



رام الله - دنيا الوطنأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، أن القيادة الفلسطينية، تطلب رسمياً من الدول العربية قطع علاقاتها مع كافة الدول التي تنقل سفاراتها إلى مدينة القدس، لافتاً إلى أن القيادة، ستطالب الدول العربية بتنفيذ قرارات القمم العربية السابقة.وأوضح عريقات، أن هناك قرارات من قمم عربية في عمان وبغداد والقاهرة، تقضى بقيام الدول العربية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع كل دولة تعترف بالقدس عاصمةً لإسرائيل.وأضاف عريقات، أن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي جزء من المخطط الأمريكي الإسرائيلي لتصفية المشروع الوطني الفلسطيني، مشيراً إلى أن السلطة الفلسطينية الآن أمام مرحلة أمريكية وهي مرحلة الإملاءات وفرض الحلول، بدأها ترامب باعتبار القدس عاصمة لاسرائيل.وأضاف: "ترامب الآن جزء من المشكلة وليس جزءاً من الحل، ولن تكون واشنطن وسيطاً في عملية السلام على الإطلاق".وأكد عريقات، أن القيادة الفلسطينية، سترفض كل الإملاءات الأمريكية، ولن تقايض على الحقوق والثوابت الفلسطينية".