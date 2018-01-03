أدرعي يهدد الجهاد الإسلامي باغتيال قادته

رام الله - دنيا الوطن

قال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): إنه في ضوء استكمال التحقيقات حول إطلاق القذائف الصاروخية على إسرائيل يوم الجمعة الماضي، فقد أنهى الجيش الإسرائيلي، التحقيقات حول حادث إطلاق القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل من قطاع غزة.



وذكر أدرعي: اتضح من التحقيقات أن الأسلحة المستخدمة مشابهة تمامًا للقذائف الصاروخية التي تم إطلاقها في تاريخ 30 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي من قبل حركة الجهاد الإسلامي باتجاه موقع جيش الإسرائيلي، في منطقة شمال قطاع غزة.



بالإضافة إلى ذلك، توقيت إطلاق القذائف الاستثنائي يتزامن مع حفل إحياء ذكرى عيد ميلاد أورون شاؤول، يدفع المؤسسة الأمنية للتقدير بأن هناك احتمالاً كبيراً بأن حركة الجهاد الإسلامي تقف وراء عملية الإطلاق.



وختم أدرعي منشوره قائلاً: إذا كان الجهاد الإسلامي بالفعل يقف وراء عملية الإطلاق، فهذا يعني أن قيادة الحركة مستعدة للمخاطرة في استهداف قيادتها وبنيتها التحتية في قطاع غزة وخارجها، كما يشير ذلك إلى الصعوبة التي تواجهها حماس في السيطرة على هذا التنظيم، وفق مزاعمه.