نتنياهو يؤجل رحلته إلى قبرص

نتنياهو يؤجل رحلته إلى قبرص
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (هآرتس) العبرية: ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قرر تأجيل زيارته إلى قبرص، بادعاء أنه مضطر للبقاء في البلاد للتصويت على قانون (البقالات)، وقالوا في ديوان نتنياهو: إن المعارضة رفضت تقليص نائب من صفوفها مقابل رئيس الحكومة لكي يتمكن من السفر.

وقال مركز المعارضة، النائب يوئيل حسون (المعسكر الصهيوني) معقباً: إن مكتب نتنياهو لم يطلب التقليص، مضيفاً أنه حتى لو تم تقديم طلب كهذا من أجل تمكين نتنياهو من السفر إلى قبرص لكنا قد رفضناه، وقال حسون: "لا يوجد أي أمر عاجل يحتم التصويت على قانون البقالات، ولذلك لا يوجد أي مبرر للتقليص".

وكان من المفترض، أن يسافر نتنياهو إلى قبرص، يوم الاثنين القادم، لالتقاء رئيس الحكومة القبرصية نيكوس انستسيادس ورئيس الحكومة اليونانية الكسيس تشيباريس، لمناقشة سبل التعاون في مجالي الطاقة والأمن، استمراراً للقاء سابق بينهم في حزيران/ يونيو الماضي. 

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