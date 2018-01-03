أبو عمرو: اللجنة الإدارية تُقدم قاعدة بيانات مُحدّثة لموظفي غزة الأحد المقبل

رام الله - دنيا الوطن

قال نائب رئيس الوزراء، زياد أبو عمرو، إن اللجنة الإدارية القانونية لبحث شؤون موظفي قطاع غزة، ستجتمع الأحد المقبل لتقديم قاعدة بيانات دقيقة وكاملة ومحدثة لموظفي غزة، الذين تم تعيينهم بعد 14/6/2017.



وأضاف أبو عمرو، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية: "اليوم عقدت اللجنة الإدارية القانونية اجتماعاً بكامل أعضائها، وتمت مراجعة ما قامت به اللجنة في الاجتماعات السابقة، وهناك نتائج إيجابية".



وتابع: "سنجتمع الأحد المقبل لتقديم قاعدة بيانات دقيقة كاملة ومحدثة لموظفي قطاع غزة، الذين تم تعيينهم بعد 14/6/2017 وسيشارك في الاجتماع مجموعة من الفنيين واستعراض الهيكليات للوزارات، وتحديد الشواغر الوظيفية، والأحوال الوظيفية المتعلقة بنمو السكان".



وأشار أبو عمرو، إلى معالجة موضوع موظفي القطاع حسب الأصول وحسب ما تم الاتفاق عليه، وتحقيق تقدم ملموس في عمل اللجنة".