الأمن التركي يعتقل 68 مساهماً في بنك آسيا

أرشيفي: اعتقالات بحق جماعة عبد الله غولن في تركيا

رام الله - دنيا الوطنأصدرت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، أوامر اعتقال بحق 68 مساهماً في بنك آسيا، وذلك وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) الروسية.وأوضحت الوكالة، أن السلطات أصدرت أوامر اعتقال بحق 68 من مساهمي بنك آسيا في عملية تستهدف شبكة رجل الدين والمعارض فتح الله كولن.وتتهم أنقرة كولن بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب التي وقعت في عام 2016، حيث إن العملية تتركز في اسطنبول، ويجري تنفيذها في تسعة أقاليم.وكانت تركيا، صادرت عام 2015 بنك آسيا، الذي أسسه بعض أتباع كولن، في إطار عمليات ضد شبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة.