اتهام ضابط فلسطيني بالتحريض على إسرائيل

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (يسرائيل هيوم) العبرية: إن ما تسمى بالنيابة العسكرية الإسرائيلية، قدمت إلى المحكمة العسكرية في (عوفر)، أمس، لائحة اتهام ضد ضابط سابق في أجهزة الأمن الفلسطينية.



وزعمت الصحيفة، أن جنود حرس الحدود، قد رصدوا الضابط الفلسطيني، يوم الجمعة، وهو يشارك في خرق نظام عنيف بالقرب من "قبر راحيل" مسجد بلال، حيث كان يلوح بلافتات حملت الصليب المعقوف.



وقال ضابط التحقيق في شرطة الحدود: "هذا هو أحد المحرضين الرئيسيين، الذين نجري تحقيقاً ضده منذ عدة أشهر".